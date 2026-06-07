Почти все добавляют много стирального порошка: сколько его на самом деле нужно

Многие люди при стирке руководствуются простой логикой: чем больше моющего средства – тем чище и свежее одежда. Однако эксперты предупреждают, что избыток моющего средства не улучшает результат, а наоборот может нанести вред как вещам, так и стиральной машине, пишет Southern Living.
Специалисты объясняют, что правильное количество зависит от типа стиральной машины, объема загрузки, жесткости воды и даже типа ткани. Особенно это касается современных высокоэффективных стиральных машин, которые используют меньше воды и требуют значительно меньше моющего средства.
Эксперты предупреждают: избыток стирального порошка может оставлять остатки в барабане, способствовать образованию плесени и даже приводить к неисправностям техники.
Также перегрузка моющим средством может влиять на саму одежду – делать ее жесткой, липкой или даже оставлять пятна после стирки.
Сколько моющего средства нужно
Количество зависит от объема загрузки:
- средняя загрузка – барабан заполнен наполовину;
- большая загрузка – примерно на 3/4;
- очень большая – полный барабан, но без плотного утрамбовывания.
Специалисты отмечают, что вещи должны свободно двигаться в барабане – иначе качество стирки снижается.
Ориентиры для различных типов моющих средств
Жидкое или порошковое средство:
- средняя загрузка – около 1–3 столовых ложек;
- большая – 3–5 столовых ложек;
- очень большая – до 8 столовых ложек.
Капсулы:
- 1 капсула – для средней загрузки;
- 2 капсулы – для большой или очень большой нагрузки.
Дополнительные факторы, которые часто игнорируют
Эксперты отмечают, что важно учитывать жесткость воды: в жесткой воде моющее средство работает хуже, поэтому его может понадобиться больше.
Также влияют тип ткани и степень загрязнения. В случае сильных пятен лучше предварительно обработать одежду, а не просто увеличивать дозу порошка.
Типичные ошибки
Специалисты выделяют две наиболее распространенные проблемы:
1. недостаточное количество средства – одежда остается грязной или имеет запах;
2. избыток средства – вещи становятся жесткими, а машина быстрее загрязняется.
Эксперты советуют следовать инструкциям производителя и не превышать рекомендуемые дозы.