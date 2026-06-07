Почти все добавляют много стирального порошка: сколько его на самом деле нужно

Чрезмерное использование стирального порошка не делает одежду чище – напротив, это может привести к дорогостоящему ремонту техники и ухудшению состояния вещей.

Многие люди при стирке руководствуются простой логикой: чем больше моющего средства – тем чище и свежее одежда. Однако эксперты предупреждают, что избыток моющего средства не улучшает результат, а наоборот может нанести вред как вещам, так и стиральной машине, пишет Southern Living.

Специалисты объясняют, что правильное количество зависит от типа стиральной машины, объема загрузки, жесткости воды и даже типа ткани. Особенно это касается современных высокоэффективных стиральных машин, которые используют меньше воды и требуют значительно меньше моющего средства.

Эксперты предупреждают: избыток стирального порошка может оставлять остатки в барабане, способствовать образованию плесени и даже приводить к неисправностям техники.

Видео дня

Также перегрузка моющим средством может влиять на саму одежду – делать ее жесткой, липкой или даже оставлять пятна после стирки.

Сколько моющего средства нужно

Количество зависит от объема загрузки:

средняя загрузка – барабан заполнен наполовину;

большая загрузка – примерно на 3/4;

очень большая – полный барабан, но без плотного утрамбовывания.

Специалисты отмечают, что вещи должны свободно двигаться в барабане – иначе качество стирки снижается.

Ориентиры для различных типов моющих средств

Жидкое или порошковое средство:

средняя загрузка – около 1–3 столовых ложек;

большая – 3–5 столовых ложек;

очень большая – до 8 столовых ложек.

Капсулы:

1 капсула – для средней загрузки;

2 капсулы – для большой или очень большой нагрузки.

Дополнительные факторы, которые часто игнорируют

Эксперты отмечают, что важно учитывать жесткость воды: в жесткой воде моющее средство работает хуже, поэтому его может понадобиться больше.

Также влияют тип ткани и степень загрязнения. В случае сильных пятен лучше предварительно обработать одежду, а не просто увеличивать дозу порошка.

Типичные ошибки

Специалисты выделяют две наиболее распространенные проблемы:

1. недостаточное количество средства – одежда остается грязной или имеет запах;

2. избыток средства – вещи становятся жесткими, а машина быстрее загрязняется.

Эксперты советуют следовать инструкциям производителя и не превышать рекомендуемые дозы.

Вас также могут заинтересовать новости: