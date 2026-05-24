Рассказываем, какие православные праздники приходятся на первый месяц лета по новому и старому стилю.

Июнь 2026 богат важными датами - верующие отметят День Святого Духа, Рождество Иоанна Предтечи, день апостолов Петра и Павла.

Кроме этого, в июне начинается Петров пост.

Какие еще церковные события будут в начале лета - подскажет православный календарь на каждый день.

Новый церковный православный календарь на июнь 2026

После перехода на новоюлианский календарь даты непереходящих церковных праздников сместились на 13 дней раньше. Поэтому некоторые июльские праздники - такие как Рождество Иоанна Предтечи и день Петра и Павла - теперь приходятся на июнь.

Какие православные праздники по новому стилю будут в июне 2026:

1.06 - День Святого Духа , прп. Агапита Киево-Печерского, врача.

- , прп. Агапита Киево-Печерского, врача. 2.06 - вмч. Иоанна Нового, Сучавского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

3.06 - мчч. Лукиллиана и других.

4.06 - свт. Митрофана, патриарха Константинопольского, иконы Богородицы "Споручница грешных", Корецкой.

5.06 - блгв. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского - перенесение мощей, свт. Константина, митр. Киевского, чудотворца, Игоревской иконы Божией Матери.

6.06 - прп. Виссариона, чудотворца Египетского.

7.06 - мч. Феодота Анкирского, икон Богородицы Тернопольской и "Умягчение злых сердец" (Семистрельная).

8.06 - вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская", начинается Петров пост.

9.06 - свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

10.06 - свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского, прп. Силуана, схимника Киево-Печерского.

11.06 - апп. Варфоломея и Варнавы, свт. Луки, архиеп. Симферопольского.

12.06 - прп. Онуфрия Великого.

13.06 - мц. Акилины Старшей.

14.06 - новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в ХХ веке за Христа и православную веру пострадали (Всех святых земли Украинской).

- (Всех святых земли Украинской). 15.06 - свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси.

16.06 - свт. Тихона, еп. Амафунтского.

17.06 - мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

18.06 - прп. Леонтия, канонарха Киево-Печерского.

19.06 - ап. Иуды, брата Господнего по плоти.

20.06 - мчч. Инны, Пины, Риммы, свт. Мины, Киево-Печерского, еп. Полоцкого.

21.06 - мч. Иулиана Тарсийского.

22.06 - сщмч. Евсевия, епископа Самосатского.

23.06 - мц. Агриппины Римлянки.

24.06 - Рождество Иоанна Предтечи , Крестителя Господнего .

- , . 25.06 - прмц. Февронии, дивы, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".

26.06 - прп. Иоанна, еп. Готского, свт. Дионисия Киево-печерского, архиеп. Суздальского.

27.06 - прп. Самсона, гостинного.

28.06 - перенесение мощей мчч, безсрр. и чудотворцев Кира и Иоанна, окончание Петрова поста.

29.06 - святых апостолов Петра и Павла

- 30.06 - Собор 12-ти апостолов, Волынской и Горбановской икон Божией Матери.

Петров пост по новому стилю продлится с 8 по 28 июня.

Православный календарь по старому стилю в июне 2025

Часть верующих в Украине продолжает придерживаться юлианского календаря, поэтому даты непереходящих церковных праздников у них приходятся на 13 дней позже.

Какие отмечают православные праздники июня 2026 по старому календарю:

1.06 - День Святого Духа , мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готского.

- , мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готского. 2.06 - обретение мощей свт. Алексея, митр. Киевского и всей Руси, чудотворца.

3.06 - равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.

4.06 - мч. Василиска.

5.06 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.

6.06 - святых отцов I Вселенского собора, прп. Симеона столпника на Дивной горе.

7.06 - третье обретение главы Иоанна Предтечи , свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского.

- , свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского. 8.06 - апп. от 70-ти Карпа и Алфея, начинается Петров пост.

9.06 - обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.

10.06 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.

11.06 - мц. Феодосии девы, Тирской.

12.06 - прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской.

13.06 - ап. от 70-ти Ерма.

14.06 - новомучеников и исповедников, которые в Украине и других землях в ХХ веке за Христа и православную веру пострадали (Всех святых земли Украинской), прп. Агапита Киево-Печерского, врача.

- (Всех святых земли Украинской), прп. Агапита Киево-Печерского, врача. 15.06 - вмч. Иоанна Нового, Сучавского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

16.06 - мчч. Лукиллиана и других.

17.06 - свт. Митрофана, патриарха Константинопольского.

18.06 - перенесение мощей блгв. Игоря, вел. кн. Черниговского и Киевского, свт. Константина, митр. Киевского, чудотворца, Игоревской иконы Божией Матери.

19.06 - прп. Виссариона, чудотворца Египетского.

20.06 - мч. Феодота Анкирского.

21.06 - вмч. Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".

22.06 - свт. Кирилла, архиеп. Александрийского.

23.06 - свт. Иоанна (Максимовича), митр. Тобольского, прп.Силуана, схимника Киево-Печерского.

24.06 - апп.Варфоломея и Варнавы, свт. Луки, архиеп. Симферопольского.

25.06 - прп. Онуфрия Великого.

26.06 - мц. Акилины Старшей.

27.06 - прор. Елисея и свт. Мефодия, Константинопольского патр.

28.06 - свт. Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

29.06 - свт. Тихона, еп. Амафунтского.

30.06 - мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

По староцерковному календарю Петров пост начнется также 8 июня, но закончится в июле, 11 числа, накануне Петра и Павла по старому стилю.

