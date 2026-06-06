В Европе создали карту всех ночных поездов, курсирующих в 2026 году

Поезда снова набирают популярность.

Поезда быстро становятся одним из самых любимых способов путешествовать у европейцев на фоне проблем с авиасообщением из-за последствий войны на Ближнем Востоке. В частности, ночные рейсы позволяют совмещать поездку и сон без потери времени днем.

Издание Euronews пишет, что появился полезный ресурс для путешественников - интерактивная карта ночных поездов на 2026 год со всеми регулярными маршрутами в Европе.

На карте в виде транспортной схемы представлены все маршруты ночных поездов, а на сайте Back-on-Track – организации, создавшей карту, - можно найти базу данных с более подробной информацией о каждом маршруте и рекомендациями по бронированию билетов.

Видео дня

Здесь представлены пять новых маршрутов: линия European Sleeper Париж–Берлин, новые маршруты PKP, соединяющие Польшу с Прагой и Мюнхеном, а также планируемое сообщение Брюссель–Милан.

В то же время исчезли 10 линий, в частности несколько популярных маршрутов ÖBB Nightjet и линия Стокгольм–Нарвик протяженностью 1 456 км - один из самых длинных ночных железнодорожных маршрутов в Европе.

Некоторые маршруты также были сокращены, например, маршрут ÖBB, который изначально пролегал от Братиславы до Сплита, теперь начинается в Вене.

"Самым большим препятствием для ночных поездов в Европе и главной причиной, по которой был закрыт поезд до Нарвика, является недостаток инвестиций в подвижной состав. Спрос есть, а конкуренция с самолетами уже не такая острая. Существуют концепции, позволяющие перевозить до 750 пассажиров в спальных вагонах на одном поезде, что сделало бы эксплуатацию рентабельной на многих маршрутах. Но чтобы раскрыть этот потенциал, нам нужны значительные инвестиции – прямо сейчас", – говорит председатель Back-on-Track, Юри Майер.

Еще одна проблема - ремонтные работы на железнодорожных путях, которые нарушают расписание ночных поездов. Однако к 2032 году ожидается, что новая инфраструктура сделает возможным гораздо более качественное транспортное сообщение по всей Европе.

"Новая линия Брюссель–Милан заполнит пробел, но маршрут через Швейцарию станет серьезным операционным вызовом. Нам очень интересно, получится ли это", – говорит специалист по пространственным данным и заместитель председателя Back-on-Track Джованни Антониацци.

Новые поезда в Европе

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно о запуске нового поезда, который соединит столицу Ирландии с таинственными замками и девственными пляжами.

Кроме того, на фоне авиакризиса в Европе запускают курортный поезд в Италию.

Вас также могут заинтересовать новости: