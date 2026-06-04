Недорогое народное средство помогает избавиться от надоедливого вредителя.

Всем знакомый майский жук является одним из самых известных огородных вредителей. Взрослые особи тоже могут поедать листья, но наибольшую опасность представляют личинки. Живя в земле по 3-4 года, они пожирают все растения на своем пути. На огороде с большой колонией вредителей может исчезнуть все живое, поэтому борьбу желательно начать как можно скорее.

Народные средства от личинок майского жука

Гусеницы майских жуков отличаются высокой живучестью. Избавиться от надоедливых вредителей помогут народные методы, но стоит быть готовыми к тому, что обработку придется повторить несколько раз и по всей площади участка.

Очень эффективным считается йод от личинок майского жука. Большинство насекомых от него умирает, а выжившие уйдут из вашего участка в другое место. Раствор для борьбы с гусеницами готовится из 10 литров воды и 20 капель аптечного средства. Такой жидкостью полейте участок в местах наибольшего скопления.

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Ещё одним хорошим помощником в борьбе с майскими жуками называют нашатырный спирт. Он богат азотом, избыток которого не переносят личинки. Поэтому огород можно обработать смесью из 10 литров воды, 50 граммов пищевой соды и 20 миллилитров нашатыря.

После обработки на участке желательно принять меры профилактики. Чтобы личинки не вернулись, в землю можно вносить азотные удобрения, поскольку гусеницы не могут жить в богатом азотом грунте. Также можно высадить растения, которые отпугивают насекомых своим запахом - клевер и люпин.

Химическое средство от личинок майского жука

Некоторые дачники в борьбе с вредителями полагаются на "химию". Нельзя однозначно сказать, какое лучшее средство от личинок майского жука, поскольку на конкретном участке насекомые могут иметь иммунитет к отдельным препаратам, поэтому рекомендуется попробовать несколько разных.

Высокую эффективность в борьбе с майским жуком показывают такие универсальные инсектициды, как Актара, Валлар, Вофатокс, Пиринекс и другие. Готовить препараты нужно по инструкции производителя, ни в коем случае не превышая дозировку. Действие средства обычно длится 2-3 месяца, после чего обработку нужно повторить.

Если на вашем участке есть цветущие растения, перечисленные выше препараты не подойдут, поскольку вместе с личинками могут убить полезных пчел и шмелей. На этом этапе рекомендуется использовать биологические инсектициды, такие как Метаризин, Энтоцид, Немабакт и другие. Они выборочно воздействуют на вредителей, но при этом не вредят опылителям.

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