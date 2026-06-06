7 летних овощей, которыми обязательно нужно запастись до конца сезона

Овощи известны своими полезными свойствами, но не в сезон цены на них могут пугать.

Летом покупка сезонных овощей – лучший способ обеспечить себя питательными, вкусными и недорогими продуктами. Они богаты витаминами и микроэлементами, которые сохранятся и после заморозки.

Издание Health назвало семь летних овощей, которые обязательно должны оказаться у вас дома в ближайшие месяцы.

Цуккини

Цуккини низкокалорийны и богаты витамином С, калием, клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами. Этот овощ отличается нежной текстурой и мягким вкусом, особенно если покупать его в летние месяцы и выбирать более мелкие и тонкие плоды.

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Если вы хотите запастись цуккини в пик сезона, то их можно бланшировать, заморозить кусочками, замариновать их высушить.

Помидоры

С более чем 25 000 сортов, цвета которых варьируются от красного и оранжевого до зеленого и фиолетового, помидоры – это теплолюбивые овощи, которые достигают своего пика летом.

Помидоры содержат витамин С, калий и ликопин – антиоксидант, который может помочь защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней.

Для длительного хранения помидоры не подходят. Обычно из них делают сок и уже его консервируют.

Болгарский перец

Болгарский перец – который бывает оранжевого, желтого, красного или зеленого цвета – отличается хрусткостью, естественной сладостью и содержит всего около 24 калорий на один плод.

Он также являются отличным источником важных микроэлементов – один средний болгарский перец содержит более 100% рекомендуемой суточной нормы (РСН) витамина С для взрослых. Кроме того, болгарский перец содержит витамин А, витамин В6, множество минералов и антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений.

Если вы хотите запастись перцем, то замораживание – один из самых простых способов. Еще один вариант – маринование.

Огурцы

Огурцы на 96% состоят из воды, поэтому они помогают поддерживать водный баланс в жаркие летние месяцы; кроме того, они придают блюдам приятную хрусткость и свежий вкус.

Хотя они не так богаты питательными веществами, как некоторые другие овощи, огурцы содержат небольшое количество витамина K, калия и магния. Они также богаты антиоксидантами и противовоспалительными растительными соединениями.

Если вы запасаетесь огурцами в пик сезона, их можно замариновать или засолить.

Баклажан

Баклажан – это низкокалорийный летний овощ с блестящей, гладкой кожицей и плотной текстурой. Их насыщенный фиолетовый цвет обусловлен антиоксидантами, называемыми антоцианами, которые могут способствовать защите клеток от повреждений и укреплению здоровья мозга. Кроме того, баклажаны являются хорошим источником клетчатки и калия.

Баклажаны можно заморозить или сделать из них консервацию.

Окра

Окра – классический овощ южной кухни, по вкусу слегка напоминающий баклажан. Это также питательное дополнение к блюдам, содержащее витамин C, витамин K и кальций, а также небольшое количество белка и клетчатки. Сок окры может способствовать поддержанию здорового уровня сахара в крови.

Если вы хотите запастись окры в сезон, попробуйте замариновать, высушить или бланшировать и заморозить этот овощ.

Кукуруза

Обладая сладким вкусом и хрустящей текстурой, кукуруза содержит полезные для здоровья питательные вещества, как клетчатка, углеводы, витамин C и калий. Она также содержит лютеин и зеаксантин – антиоксиданты, которые поддерживают здоровье глаз.

Замораживание – хороший вариант для хранения кукурузных зерен, как и консервация.

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