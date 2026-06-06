Израиль прослушивал специального посланника Трампа и заместителя главы Пентагона, – NBC News

В Пентагоне обеспокоены тем, что израильские спецслужбы активизировали попытки сбора информации о внутренних дискуссиях и процессе принятия решений в администрации президента США Дональда Трампа.

Министерство обороны США повысило оценку контрразведывательной угрозы со стороны Израиля до самого высокого уровня. По данным NBC News, такое решение приняло Управление военной разведки (DIA) на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тель-Авивом в отношении дальнейших действий в войне с Ираном.

Как сообщают журналисты со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника, внутренняя оценка была повышена до уровня "критический" в течение последних недель. По словам источников, в Пентагоне обеспокоены тем, что израильские спецслужбы активизировали попытки сбора информации о внутренних дискуссиях и процессе принятия решений в администрации президента США Дональда Трампа относительно конфликтов на Ближнем Востоке.

Один из собеседников NBC News утверждает, что оценка DIA содержится в семистраничном документе, где возможности Израиля в области агентурной и технической разведки оцениваются как находящиеся на "критическом уровне". Также в документе якобы упоминаются конкретные инциденты, которые усилили обеспокоенность американской стороны.

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В то же время Израиль категорически отрицает такие обвинения. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил NBC News, что утверждения о шпионаже против США являются "полностью ложными".

"Израиль не собирает разведывательную информацию об американских структурах, а тем более о правительственных чиновниках США. Разведывательная деятельность Израиля направлена против его врагов, а не союзников", – подчеркнул представитель дипломатической миссии.

В Белом доме также отвергли публикацию NBC News. Один из представителей администрации заявил, что материал якобы основан на словах людей, не обладающих информацией о реальном положении дел.

По данным телеканала, решение о повышении уровня угрозы было принято на фоне разногласий между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу войны с Ираном и операций Израиля в Ливане.

Собеседники NBC News отмечают, что пока это не повлияло на обмен разведданными между двумя странами, однако американским чиновникам рекомендуют соблюдать дополнительные меры безопасности во время поездок в Израиль и контактов с израильскими чиновниками.

Израиль – последние новости

Ранее The New York Times сообщала, что Израиль рассматривает возможность прекращения сотрудничества с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после того, как израильские силы безопасности были включены в ежегодный отчет организации о сексуальном насилии в зонах конфликтов.

Также издание Haaretz писало, что Европейский Союз намерен ввести санкции против израильских физических и юридических лиц, которые помогали России в незаконной торговле похищенным украинским зерном. Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни отметил, что Европейский Союз "взял к сведению сообщение о том, что российскому судну теневого флота, которое перевозило похищенное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, несмотря на предварительные контакты Украины с израильскими властями по этому вопросу".

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