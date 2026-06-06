Как замариновать курицу, чтобы она получилась сочной и нежной: назван секретный ингредиент

Куриное мясо можно мариновать дольше, благодаря чему оно становится вкуснее.

Куриное мясо - идеальный источник белка для тех, кто не может определиться с выбором. Оно всегда под рукой, доступно в различных частях и формах, готовится быстро и легко, а также нравится как взрослым, так и детям. Однако бывают случаи, когда курица получается сухой, жесткой или невкусной. Как пишет allrecipes, маринование на самом деле является секретом сочной и ароматной курицы.

В частности, существует множество вариантов маринадов: от простого соленого рассола до смесей на основе цитрусовых или сои. В то же время есть один ингредиент, который превосходит все остальные и гарантирует невероятный вкус курицы, а именно йогурт.

"Это не просто предположение. Этот совет основан на науке и опыте. Мы все знаем, что кислота помогает размягчить мясо - именно поэтому большинство маринадов содержат уксус, цитрусовые или молочные продукты. Йогурт и пахта содержат другой вид кислоты, чем уксус и цитрусовые: молочную кислоту. Она действует мягче, поэтому не расщепляет белок в курице так быстро. Именно поэтому для большинства цитрусовых и уксусных маринадов рекомендуют не мариновать дольше, чем восемь часов. Со временем мышечные волокна распадаются под действием кислоты, становясь мягкими", - объясняют в публикации.

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В то же время с молочной кислотой все по-другому. Куриное мясо можно мариновать дольше, благодаря чему оно становится вкуснее после приготовления. В частности, автор и молекулярный биолог Ник Шарма провел основательное исследование и обнаружил, что молочная кислота "увеличивает количество воды, которое впитывает мясо, и помогает мясу удерживать ее во время приготовления".

Это означает сочное, сочное куриное мясо, даже более сочное, чем при использовании других маринадов.

Как мариновать курицу в йогурте?

Во многих культурах Ближнего Востока и Средиземноморья йогурт используют для маринования мяса уже на протяжении веков. Если вы еще не знакомы с этой практикой, то это очень просто.

"Сначала приготовьте маринад. Для этого понадобятся всего два ингредиента: обычный йогурт с солью. Можно добавить другие ароматизаторы, например лимон, специи, чеснок или перец чили, но это не обязательно. Маринада должно хватить, чтобы покрыть курицу со всех сторон, а на 1/2 стакана йогурта нужно не менее 1/2 чайной ложки соли. Для справки: чтобы покрыть целую курицу, понадобится примерно два стакана", - объяснили в материале.

Затем добавьте курицу и перемешайте, чтобы она покрылась маринадом. Поставьте в холодильник и маринуйте не менее одного часа.

"Мы считаем, что идеально - не менее восьми часов (можно оставить на ночь). Когда будете готовы готовить курицу, достаньте ее из маринада и дайте стечь лишней жидкости. Смажьте решетку маслом и готовьте на разогретом гриле или выложите на смазанный маслом противень и запекайте", - добавляет allrecipes.

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