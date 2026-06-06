В Германии объединили автобус и поезд: что стало с транспортным гибридом

Чудо инженерной мысли до сих пор работает в городе Эссен и перевозит пассажиров.

Германия известна смелыми транспортными экспериментами, хотя не все из них оказались успешными. Одним из самых необычных проектов стал Spurbus - гибрид автобуса и рельсового транспорта, который должен был объединить преимущества сразу двух видов транспорта.

На сегодняшний день в стране сохранился лишь один действующий участок такой системы. Он находится в городе Эссен и до сих пор используется для перевозки пассажиров, пишет Vezess.

Идея выглядела революционной. Вместо обычных железнодорожных путей для автобусов построили специальные узкие бетонные направляющие. Передние колеса транспортного средства оборудовали роликами, которые удерживали автобус в желобе и позволяли ему двигаться с высокой точностью без участия водителя в рулевом управлении.

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Фактически на определенных участках дороги автобус превращался в своеобразный поезд. Водителю не нужно было держать руль, поскольку транспорт автоматически следовал по заданной траектории.

Первые испытания подобных решений в Германии начались еще в середине прошлого века. Современная версия системы O-Bahn была запущена в Эссене в 1980 году. Позже аналогичные проекты тестировались и в других немецких городах.

Одной из главных особенностей маршрута в Эссене стало его расположение прямо посреди автомагистрали A40. Благодаря выделенной направляющей линии автобусы могли объезжать многокилометровые пробки и быстрее доставлять пассажиров к месту назначения.

Однако со временем преимущества системы начали меркнуть на фоне растущих проблем. Обслуживание уникальной инфраструктуры оказалось дорогим и сложным. Запасные части для специальных механизмов становятся все более дефицитными, а бетонные направляющие за десятилетия эксплуатации серьезно износились.

В результате специалисты пришли к выводу, что проект фактически объединил недостатки двух видов транспорта: высокую стоимость железнодорожной инфраструктуры и относительно небольшую вместимость автобусов.

Несмотря на техническую оригинальность, массового распространения технология так и не получила. Сегодня единственный немецкий Spurbus остается скорее живым музеем инженерной мысли, чем транспортом будущего.

Интересно, что похожая система O-Bahn продолжает работать и в Австралии. В городе Аделаида действует 12-километровая линия, открытая в 1986 году. В 2026 году она отметит свое 40-летие.

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