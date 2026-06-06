Россияне все чаще бомбят себя авиабомбами: британская разведка раскрыла причины

С начала 2026 года российские ВВС сбросили по крайней мере 25 авиабомб на контролируемые ими территории.

Россия сталкивается с инцидентами дружественного огня при использовании своих КАБов (управляемых авиационных бомб), что демонстрирует проблемы в способности Москвы успешно бить по намеченным целям. К такому выводу пришло Министерство обороны Великобритании, изучив отчеты британской разведки, пишет Business Insider.

В Минобороны Британии отметили, что ранее аналитики российского издания ASTRA собрали огромное количество материалов о разрушениях в РФ и оккупированных территориях Украины, вызванных сбросом российских КАБов.

По данным ASTRA, с начала 2026 года до июня российские ВВС сбросили по крайней мере 25 КАБов на контролируемые ими территории. В 2025 году количество подобных инцидентов составило около 143, а в 2024 году - 165.

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В издании напомнили, что Россия начала атаковать Украину десятками управляемых авиационных бомб в день с 2023 года. Россияне постепенно усилили интенсивность своих ударов, используя все больше бомб.

В Минобороны Британии подсчитали, что РФ сейчас совершает более 200 вылетов истребителей в день, сбрасывая около 180–250 КАБов ежедневно. В ведомстве предположили, что инциденты с дружественным огнем, вероятно, связаны с сочетанием неэффективных процедур вооружения истребителей и ошибок в выполнении задач со стороны летного состава.

"Частота этих происшествий, вероятно, свидетельствует о некоторой степени усталости летного и наземного персонала в российских вооруженных силах, а также об неадекватной военной подготовке", - подчеркнули в министерстве.

В издании отметили, что в 2025 году аналитики заявляли о том, что частота инцидентов с дружественным огнем, которые часто приводят к ранениям или гибели мирных жителей в российских приграничных городах, таких как Белгород, могла быть вызвана неисправностью или низким качеством комплектов наведения. Даже российские военные чиновники ранее признавали подобные ошибки.

Падение авиабомб под Белгородом

Напомним, что в мае в Белгородской области российский самолет случайно сбросил авиабомбу на железнодорожные пути, из-за чего пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате инцидента пострадала пожилая женщина.

Этот инцидент произошел в Яковлевском районе Белгородской области. По данным журналистов, авиабомба упала непосредственно на железнодорожное полотно и повредила около 25 метров пути.

Всего спустя несколько дней стало известно о том, что в поселке Дубовое Белгородской области (РФ) авиационная бомба оккупантов упала на частный жилой дом. В результате инцидента погиб местный житель.

Двухэтажное кирпичное здание получило значительные повреждения – была разрушена крыша, выбиты окна, повреждены коммуникации и внутренняя отделка.

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