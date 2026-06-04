Эксперт рассказала, нужно ли менять прописку, если переименовали улицу, и что делать с документами.

После смены названий улиц у многих украинцев возникают вопросы относительно действительности прописки и необходимости замены документов. Адвокат Анна Даниэль в беседе с УНИАН объяснила, нужно ли переделывать документы, если переименовали улицу, влияет ли новое название на права граждан и что делать, если в госучреждениях не находят нужный адрес.

Нужно ли менять документы при переименовании улицы в Украине

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль, изменение адреса из-за смены названия улицы не является основанием для замены паспорта.

Обычно замену документа оформляют, когда паспорт-книжку меняют на ID-карту - это нормальная практика, связанная с цифровизацией. "В таком случае человек обращается в ЦНАП, подает заявление и без проблем получает новый документ. Но сам факт переименования улицы или наличие старого названия в регистрации не требует обязательной замены паспорта", - говорит адвокат.

Видео дня

Если человек все же меняет паспорт на ID-карту, вклеивает новую фотографию или меняет место регистрации, информация о переименовании улиц обновляется автоматически в реестрах. "Старый паспорт остается действительным, и сам по себе он не теряет юридической силы. Но если вы его все же меняете, то вместе с ID-картой вам выдают выписку из реестра территориальной общины, где уже будет актуальное, новое название улицы по состоянию на момент формирования данных", - поясняет Даниэль.

В выписке фиксируется только действующий адрес без дублирования старых названий. Получить ее можно также через "Дію" в формате PDF - с актуальным местом регистрации и датой внесения данных.

Нужно ли менять прописку, если переименовали улицу

Специально менять прописку, говорит эксепрт, также не нужно:

Смена улицы не означает, что ваше место регистрации недействительно - как уже говорили, все ваши документы, паспорт-книжечка или ID-карта или выписка о месте жительства, где указано старое название улицы, - остаются действительными.

Все права, связанные с регистрацией места жительства или имуществом, при этом полностью сохраняются. Почта, нотариусы и другие государственные или частные учреждения не имеют оснований отказывать в обслуживании только из-за того, что в документах фигурирует старое название улицы.

Впрочем, по словам юриста, на практике трудности все же возникают: "Бывали такие случаи на временно оккупированных территориях. Часто обращаются люди из восточной Украины, они сталкиваются с трудностями, потому что их документы действительно проверяют "под микроскопом". Но в целом здесь все вопросы решает справка о переименовании улицы. Поэтому, например, те же банки категорически не имеют права отказать. Они могут лишь попросить подтверждение".

Что делать, если меняется название улицы, а в базе данных госучреждений этого нет

Как уже говорилось, в ряде случаев может потребоваться справка о переименовании. Что делать, если в базе данных государственных учреждений отсутствует новое или старое название улицы - и повлияет ли это на действительность нужного вам документа?

"Если, например, возникает такой вопрос и у человека требуют подтверждения, что улица, условно, Советская сейчас является улицей Богуна, то есть возможность получить справку в соответствующих органах местного самоуправления - сельском, поселковом, городском совете или райгосадминистрации - о переименовании улицы. Заявление можно подать лично, через представителя или по почте в произвольной форме. По сути, эта бумажка - официальное подтверждение действующего места регистрации", – поясняет Даниэль.

Чаще всего такие справки нужны нотариусам при неточностях или сбоях в реестрах - в частности, касающихся недвижимости. В реестрах обычно отражаются оба названия улицы, но бывает, что информации недостаточно.

"Тогда могут потребовать дополнительное подтверждение именно в виде справки. Если решение о переименовании принималось в конкретном населенном пункте, то на сайтах, например, городского совета, есть перечень улиц, которые изменили название. Иногда достаточно показать распечатанное решение сессии или распоряжение председателя городского или сельского совета, где будет указано, что ваша улица изменила название", - отмечает адвокат.

Справка о переименовании улицы выдается в течение 30 дней.

Ранее мы рассказывали, что изменится с 1 июня в Украине - новые правила брони, скрининг здоровья и оцифровка трудовых.

справка Анна Даниэль адвокат Анна Даниэль - практикующий адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и отраслевых дисциплин Киевского университета права Национальной академии наук Украины. Специализируется на уголовном и семейном праве. В 2017 году защитила диссертацию по теме использования электронных СМИ в расследовании уголовных правонарушений. Помощник-консультант народных депутатов Украины VIII и IX созывов. Лауреат конкурса «Молодой юрист года» (2019) в номинации «Молодой ученый» и Второй национальной премии «Лучшая украинка в профессии-2020» в номинации «Адвокат».

Вас также могут заинтересовать новости: