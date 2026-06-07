Не только бензин: в Крыму возник дефицит сахара, макарон и гречки

На фоне панических настроений жители начали массово скупать продукты первой необходимости.

В оккупированном Крыму фиксируются новые проблемы с обеспечением населения товарами первой необходимости. После сообщений о дефиците топлива местные жители все чаще жалуются на нехватку отдельных продуктов в магазинах.

По информации, которую распространяют местные Telegram-каналы и паблики, на фоне панических настроений жители начали массово скупать базовые продукты. Наибольший спрос наблюдается на сахар, рис, гречку, соль, муку, масло и макароны.

В результате в отдельных торговых точках уже появились пустые полки, а некоторые товары временно исчезли из продажи.

Видео дня

Чтобы сдержать ажиотажный спрос, часть магазинов ввела ограничения на продажу социально важных продуктов. Покупателям разрешают приобретать не более трех единиц одного товара на одного человека.

Среди причин ситуации называют как повышенный спрос среди населения, так и трудности с логистикой и поставками продукции на полуостров.

В социальных сетях также распространяются видео из крымских магазинов, на которых видны полупустые полки и отсутствие отдельных товарных позиций.

Дефицит в оккупированном Крыму

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму уже действуют ограничения на продажу бензина. В частности, российские оккупационные власти ввели лимиты на покупку топлива марок АИ-95 и АИ-92, а часть запасов направляют в первую очередь для нужд коммунального и социального транспорта.

Позже стало известно, что из-за атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру проблемы с бензином уже распространились как минимум на 15 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

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