Советские рецепты всегда ценились за простой состав и точные пропорции, благодаря чему вкус многих домашних блюд оставался узнаваемым в любых регионах. Одним из таких популярных десертов был заварной крем для тортов и пирожных: метод его приготовления не менялся аж с 1950-х годов. Рассмотрим, как сделать заварной крем по классическому рецепту из СССР.
Универсальный заварной крем – рецепт из старой поваренной книги
Заварной крем на молоке готовится из самых простых ингредиентов – собственно молока, яиц, муки и сахара. При нагревании эта смесь постепенно густеет, приобретая нежную и однородную текстуру. Именно таким был классический советский крем: заварной, без лишней жирности, с мягким ванильным вкусом и приятной сливочной консистенцией.
Кстати, так как приготовить заварной крем несложно, на весь процесс у вас уйдет не больше 20 минут – зато в итоге получается одна из самых вкусных и универсальных начинок для десертов.
Вам понадобятся:
- Молоко – 500 мл;
- Яйца – 4 шт. (или 5 желтков);
- Сахар – 1 стакан;
- Мука – 2 ст. л. с горкой;
- Ванилин или ванильный сахар – по вкусу;
- Масло (при желании) – 150 г.
При желании муку можно частично или полностью заменить загустителями – заварной крем с крахмалом, например, обычно получается даже более нежным и гладким. А для аромата вместо ванилина часто используют натуральную ваниль, если она есть в наличии.
Молоко лучше брать средней жирности, а вот сливочного масла в классическом советском рецепте не было вовсе – его стали добавлять позже для плотности и вкуса.
Как приготовить заварной крем – рецепт с объяснениями
Начните с приготовления основы: тщательно разотрите яйца с сахаром до однородности, пока кристаллы полностью не растворятся. Затем добавьте муку или крахмал и хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая масса без комочков.
После этого начните постепенно вливать молоко комнатной температуры, продолжая размешивать смесь до равномерной консистенции.
Подготовленную основу поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая. По мере нагревания крем начнет густеть – когда появятся первые пузырьки, подержите его на огне еще несколько секунд, а затем снимите с плиты.
В самом конце добавьте ванилин: так его аромат сохранится лучше всего и у вас получится обалденный заварной крем совершенно для любых рецептов.
Это общая рецептура, а отдельные варианты зависят от конкретных целей. Так, если вы делаете заварной крем для Наполеона, его стоит сделать чуть более жидким, а в конце добавить сливочное масло. Причем масло должно быть мягким и приблизительно одинаковой температуры с кремом. Взбивать его нужно отдельно, а вводить в заварную основу небольшими порциями, каждый раз тщательно перемешивая.
А вот для эклеров и пирожных нужен уже более плотный крем, чтобы лучше держал форму, поэтому его либо немного дольше уваривают, либо чуть увеличивают количество загустителя.
