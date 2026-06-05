Если сырники уже приелись, попробуйте приготовить творожную лепешку - такую же простую, но более оригинальную.

Блюда из творога отлично подходят для завтрака: они хорошо насыщают, содержат много белка и, обычно, легки в приготовлении. Но если привычные сырники уже надоели, есть и более простой вариант – нежная творожная лепешка с яблоками на сковороде.

Рассмотрим, что приготовить из мягкого творога – быстро и с минимумом ингредиентов.

Творожная лепешка на сковороде – подготовка и ингредиенты

Эта лепешка готовится из самых доступных продуктов и всего за несколько минут. Тесто замешивается в одной миске, получается мягким и воздушным, а ломтики яблока делают выпечку более сочной и ароматной. Подавать блюдо можно как самостоятельный завтрак или дополнить сметаной, йогуртом и свежими ягодами.

Видео дня

Вам понадобятся:

яйца – 2 шт;

творог – 200 г;

сахар – 2 ст. л;

соль – 1/3 ч. л;

мука – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л;

яблоко – 1 шт;

растительное масло – для смазывания сковороды.

Чтобы приготовить быстрые лепешки с творогом на сковороде подойдет творог любой жирности: более сухой сделает структуру плотнее, а жирный – нежнее. Вместо яблока можно использовать грушу, нектарин, персик или свежие либо замороженные ягоды.

Творожная лепешка на завтрак – пошаговый рецепт

В глубокой миске соедините яйца с сахаром и взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте творог и соль, затем тщательно перемешайте массу до однородности.

Затем всыпьте муку вместе с разрыхлителем и замесите густое тесто без комочков, а также подготовьте яблоко: его нужно просто нарезать тонкими ломтиками.

Смажьте сковороду небольшим количеством масла, выложите тесто и равномерно распределите по дну. Сверху разложите яблочные дольки.

Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне около 15 минут. За это время лепешка поднимется, низ станет золотистым, а верхняя часть полностью схватится.

Аккуратно переверните лепешку сразу в тарелку, снова накройте крышкой и готовьте еще 10 минут до румяной корочки.

Подходит творожная лепешка на завтрак, как десерт к чаю или просто небольшой перекус.

Ранее мы писали, как приготовить ленивые вареники за 10 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: