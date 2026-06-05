Блюда из творога отлично подходят для завтрака: они хорошо насыщают, содержат много белка и, обычно, легки в приготовлении. Но если привычные сырники уже надоели, есть и более простой вариант – нежная творожная лепешка с яблоками на сковороде.
Рассмотрим, что приготовить из мягкого творога – быстро и с минимумом ингредиентов.
Творожная лепешка на сковороде – подготовка и ингредиенты
Эта лепешка готовится из самых доступных продуктов и всего за несколько минут. Тесто замешивается в одной миске, получается мягким и воздушным, а ломтики яблока делают выпечку более сочной и ароматной. Подавать блюдо можно как самостоятельный завтрак или дополнить сметаной, йогуртом и свежими ягодами.
Вам понадобятся:
- яйца – 2 шт;
- творог – 200 г;
- сахар – 2 ст. л;
- соль – 1/3 ч. л;
- мука – 100 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- яблоко – 1 шт;
- растительное масло – для смазывания сковороды.
Чтобы приготовить быстрые лепешки с творогом на сковороде подойдет творог любой жирности: более сухой сделает структуру плотнее, а жирный – нежнее. Вместо яблока можно использовать грушу, нектарин, персик или свежие либо замороженные ягоды.
Творожная лепешка на завтрак – пошаговый рецепт
В глубокой миске соедините яйца с сахаром и взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте творог и соль, затем тщательно перемешайте массу до однородности.
Затем всыпьте муку вместе с разрыхлителем и замесите густое тесто без комочков, а также подготовьте яблоко: его нужно просто нарезать тонкими ломтиками.
Смажьте сковороду небольшим количеством масла, выложите тесто и равномерно распределите по дну. Сверху разложите яблочные дольки.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне около 15 минут. За это время лепешка поднимется, низ станет золотистым, а верхняя часть полностью схватится.
Аккуратно переверните лепешку сразу в тарелку, снова накройте крышкой и готовьте еще 10 минут до румяной корочки.
Подходит творожная лепешка на завтрак, как десерт к чаю или просто небольшой перекус.
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