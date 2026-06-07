Красивые и не требовательные к уходу: эксперты рассказали, чем можно заменить гортензии

Помимо гортензий существуют и другие великолепные кустарники, которые способны придать саду восхитительный вид.

Популярные и любимые многими садоводами гортензии иногда бывает трудно выращивать на участке – они требовательны к поливу, трудно переносят засуху, требуют определенной почвы и регулярной обрезки. Но, как рассказали эксперты сайту Country Living, гортензии с успехом может заменить калина.

Даже обычные сорта достаточно привлекательны, а более декоративные цветут не хуже гортензий и наполняют сад прекрасным ароматом. При этом все они гораздо более устойчивы, чем гортензии.

"Калина незаслуженно обделена вниманием! Это один из тех кустарников, которые занимают почетное место в саду круглый год. В зависимости от сорта, вы получаете ароматные цветы в конце зимы или весной, хорошую структуру в течение лета, а затем настоящий осенний интерес – ягоды, изменение цвета листьев, иногда и то, и другое. Это действительно неприхотливое растение, которое редко требует многого взамен", рассказал Коннор Таунинг, ведущий садовод компании Beards & Daisies.

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Ричард Бейкер из LBS Horticulture добавил, что цветы калины привлекают животных, а зимние ягоды могут стать ценным источником пищи для птиц. Калина также неприхотлива и проста в выращивании, она хорошо растет на большинстве типов почв и требует относительно небольшого ухода. Ее можно использовать по-разному: для создания живой изгороди, привлечения диких животных или в качестве акцентного растения.

"Калина – достойная альтернатива для тех, кто любит наличие цветущего кустарника, но не хочет дополнительных затрат, которые могут потребоваться для выращивания гортензий", – говорит доктор Рассел Шарп, основатель компании Eutrema. Он напомнил, что гортензии часто плохо переносят короткие засушливые периоды, быстро вянут, и могут неравномерно зацветать, если обрезка проводится в неподходящее время.

Таунинг добавил, что гортензиям нужна постоянная влажность, и они могут капризничать в засушливое лето без регулярного полива. Калина гораздо более неприхотлива после того, как укоренится. Она переносит более широкий спектр почв, лучше справляется с засушливыми условиями и в целом более устойчива. И если гортензии дарят вам один яркий летний момент, то калина радует глаз в любое время года.

У калины также есть аромат

Однако, если вы хотите заменить гортензии, потому что вам не нравится их аромат, имейте в виду, что некоторые виды калины могут источать запахи столь же сильные или даже хуже. Перед покупкой тщательно изучите информацию о сорте.

Некоторые сорта обладают сладким, пряным ароматом. Это Viburnum carlesii, известный как корейская пряная калина. По мнению Таунинга, это один из лучших ароматов среди всех весеннецветущих кустарников. Также ароматны Viburnum burkwoodii и Viburnum juddii – их аромат распространяется по всему саду.

Другие сорта калины, которые стоит попробовать

Калина обыкновенная (Viburnum tinus) – вечнозеленое растение, отлично подходящее для создания структуры куста и дающее ягоды зимой. Калина (Viburnum opulus) или калина складчатая (Viburnum plicatum) дарят потрясающую осеннюю окраску и полупрозрачные красные ягоды. А калина сорта Mariesii имеет красивую ярусную, горизонтальную форму куста и пышные белые весенние цветы.

Чем можно заменить самшит

Напомним, что вместо кустарников самшита, который болеет и поражается вредителями, можно использовать падуб. Эти кустарники более устойчивые и не менее декоративные. Они легко растут и их можно формировать в виде изгороди.

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