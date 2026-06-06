Как начинать день правильно: кардиолог назвал 5 вещей, которые не стоит делать утром

Правильные привычки помогут сберечь сердечное здоровье.

В первые часы после пробуждения сердце работает наиболее интенсивно. Оно проходит ежедневный цикл пробуждения: повышается уровень кортизола, увеличивается артериальное давление. При этом, пишет доктор-кардиолог Санджай Бходжрадж для сайта CNBC, многие люди недооценивают влияние первого перекуса и первого напитка в день для состояния сердечно-сосудистой системы.

Он привел данные исследований о том, что пик сердечно-сосудистых заболеваний приходится на первые несколько часов после пробуждения. Один из часто цитируемых анализов выявил явный утренний всплеск сердечных приступов.

Поэтому он говорит, что после 20-летней сердечной практики просто не будет делать несколько вещей до 9 утра:

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Пить сладкие кофейные напитки. Он напомнил, что большой латте с добавками может содержать от 30 до 50 граммов сахара. Люди употребляют его еще до того, как нормально поедят. А резкий скачок уровня глюкозы стимулирует выработку инсулина и со временем может способствовать метаболическому стрессу. И, вероятно, через человек снова будет голодным.

Он напомнил, что большой латте с добавками может содержать от 30 до 50 граммов сахара. Люди употребляют его еще до того, как нормально поедят. А резкий скачок уровня глюкозы стимулирует выработку инсулина и со временем может способствовать метаболическому стрессу. И, вероятно, через человек снова будет голодным. Есть выпечку на завтрак особенно плохо на пустой желудок. Круассаны, маффины и датские булочки – это, по сути, рафинированные углеводы плюс насыщенные жиры, обычно без большого количества клетчатки или белка, которые могли бы замедлить процесс. Иными словами: быстрый скачок, быстрый спад, и так по кругу. Вашему сердцу не нужна такая нестабильность с самого утра.

Круассаны, маффины и датские булочки – это, по сути, рафинированные углеводы плюс насыщенные жиры, обычно без большого количества клетчатки или белка, которые могли бы замедлить процесс. Иными словами: быстрый скачок, быстрый спад, и так по кругу. Вашему сердцу не нужна такая нестабильность с самого утра. Есть переработанные мясные продукты на завтрак. Бекон, колбаса или ветчина часто содержит много натрия и насыщенных жиров, а многие продукты содержат консерванты, например нитраты, которые, как известно, связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном употреблении. Изредка это допустимо. Проблема возникает, когда вы едите это каждое утро.

Бекон, колбаса или ветчина часто содержит много натрия и насыщенных жиров, а многие продукты содержат консерванты, например нитраты, которые, как известно, связаны с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном употреблении. Изредка это допустимо. Проблема возникает, когда вы едите это каждое утро. Пить энергетические напитки. Они часто содержат много кофеина и сахара, а также других стимуляторов, которые могут создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Они могут повышать частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а у некоторых людей – провоцировать аритмию, особенно сразу после пробуждения, когда организм естественным образом готовится к новому дню.

Они часто содержат много кофеина и сахара, а также других стимуляторов, которые могут создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Они могут повышать частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а у некоторых людей – провоцировать аритмию, особенно сразу после пробуждения, когда организм естественным образом готовится к новому дню. Пропускать завтрак, особенно заменяя его кофеином. Пропуск завтрака сам по себе не является автоматически вредным для здоровья. Если вы намеренно соблюдаете пост, пьете достаточно воды, немного двигаетесь и спокойно начинаете день, это уже совсем другое дело. Но многие люди на самом деле не постятся. Доктор рассказал о пациентах, которые буквально живут на адреналине, пьют кофе натощак, спешат отвечать на электронные письма и принимают лекарства без еды. К 10 утра их нервная система уже перегружена, и уровень сахара в крови резко колеблется.

"С возрастом организм становится менее терпимым к таким перепадам. Утренний ритуал, включающий стакан воды, сбалансированный завтрак и несколько минут для себя, чтобы плавно начать день, поможет вашей системе функционировать так, как она задумана природой", - написал он.

Утренняя рутина кардиолога

Доктор рассказал, что в большинстве случаев по утрам придерживается простых правил. Он напомнил, что последовательность важнее совершенства. Он употребляет белок и клетчатку на завтрак, например, яйца и фрукты, пьет достаточное количество воды. И следит, чтобы нервная система не начинала день с бешеной скорости.

"Суетливое, хаотичное утро меняет физиологию. Даже пять минут замедленного дыхания, выход на улицу под солнечный свет, растяжка или короткая прогулка могут помочь вашему организму более плавно перейти к новому дню", - написал кардиолог.

Как избегать вредных завтраков - больше советов

Напомним, что завтраки с высоким содержанием насыщенных жиров и малым количеством клетчаки вредят сердечно-сосудистой системе и видет к накоплению холестерина. Поэтому, говорится в современных исследованиях, на завтрак лучше избегать употребленя колбасы и других переработанных мясных продуктов.

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