Рассказываем, как будет проходить мобилизация 50+ в Украине - что важно знать.

Мобилизация в Украине и военное положение продлены до 2 августа 2026 года - в ряды ВСУ призывают всех военнообязанных от 18 до 60 лет.

Те, кому перевалило за пятьдесят, исключением не являются, однако у этой возрастной категории есть своя специфика.

Разбираемся, что с призывом 50+ в Украине будет в июне - куда направляют служить, будет ли мобилизация 55 лет и кто вправе рассчитывать на освобождение.

Могут ли мобилизовать в 50 лет в Украине

Согласно Закону Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в период военного положения призыву подлежат все военнообязанные от 18 до 60 лет, не имеющие отсрочки или бронирования. Поэтому категория военнообязанных 50+ попадает под мобилизацию на общих основаниях.

На практике возраст - это далеко не главный фактор. Решение о призыве принимается индивидуально и зависит от трех вещей:

состояния здоровья по итогам ВВК,

наличия востребованной армией специальности,

наличия или отсутствия оформленной отсрочки либо брони.

Если медкомиссия признала человека годным, навыки у него есть, а оснований для отсрочки нет - его могут призвать.

Могут ли мобилизовать в 55 лет

Как уже говорили выше, одного возраста для освобождения о службы недостаточно. Поэтому если говорить о том, как проходит мобилизация 55 лет - включительно или нет - то тут правила одинаковы: и для тех, кому 25, и для тех, кому 55. Мобилизация в 59 лет также возможна, если человек может быть полезен для армии.

Поэтому мобилизация 55+ в Украине проходит на общих основаниях.

Куда отправляют 50+ в Украине

У призыва мужчин 50+ и 55+ есть практические особенности, прежде всего - в том, где им предстоит нести службу.

Как правило, это не передовая и не штурмовые подразделения, а тыловые структуры и подразделения обеспечения, где в первую очередь необходим опыт, профессиональные знания и умение выстраивать процессы.

Но, вместе с тем единого правила нет: место службы для каждого человека определяется индивидуально - с учетом его навыков, физического состояния и текущих потребностей армии.

Кому из категории 50+ и 55+ мобилизация не грозит

Правила освобождения или отсрочки от службы в этом случае такие же, как и для других категорий военнообязанных.

Освобождение или отсрочку получают те, кого ВВК признала непригодным к службе по состоянию здоровья, а также граждане с оформленным бронированием или отсрочкой по другим обстоятельствам. Например, не призывают тех, кто воспитывает троих и более детей до 18 лет или ухаживает за близким с инвалидностью.

Напомним, что предельный возраст военной службы - 60 лет, после чего военнослужащие подлежат увольнению, даже если их мобилизовали в 59 лет.

Для тех, кто достиг 60-ти, но хочет продолжать служить, предусмотрен отдельный Контракт 60+, который можно подписать на год после прохождения ВВК.

Таким образом, существенных изменений в правилах мобилизации, в том числе и для категории 50+, с 1 июня не предвидится - те же нормы, те же основания для отсрочки. В то же время Минобороны готовит реформу в два этапа: первый стартует в июне и затронет денежное обеспечение военных. Также в начале месяца планируют презентовать обновленное приложение "Резерв+".

Более широкие изменения - в работе ВВК, контрактной системе - обсуждаются, но юридически еще не приняты.

