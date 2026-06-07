Переговоры между США и Ираном зашли в тупик: Тегеран требует от Трампа 24 млрд, – CNN

Возможная эскалация может затронуть Ормузский пролив, Индийский океан, Баб-эль-Мандебский пролив, Красное и даже Средиземное моря.

Переговоры между США и Ираном о возможном мирном соглашении зашли в тупик. Одной из главных причин стало требование Тегерана разморозить 24 млрд долларов иранских активов, которые остаются заблокированными за рубежом. Об этом в интервью CNN заявил советник верховного лидера Ирана по военным вопросам Мохсен Резаи.

По его словам, именно президент США Дональд Трамп должен сделать следующий шаг для выхода из кризиса в переговорах.

"Переговоры находятся в тупике, и Трамп должен его преодолеть. Мяч сейчас на его поле", – сказал Резаи.

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По словам иранского чиновника, Тегеран предлагает разблокировать 12 млрд долларов сразу после подписания промежуточного соглашения, а еще 12 млрд долларов – на следующем этапе реализации договоренностей.

Резаи подчеркнул, что эти средства принадлежат Ирану, а их возвращение должно стать своеобразным тестом доверия между сторонами.

Советник верховного лидера также заявил, что в случае возобновления боевых действий Иран готов расширить географию конфликта далеко за пределы Персидского залива.

По его словам, потенциальная эскалация может затронуть Ормузский пролив, Индийский океан, Баб-эль-Мандебский пролив, Красное и даже Средиземное моря. В то же время он отметил, что на данный момент вероятность нового крупного конфликта оценивает как невысокую.

Комментируя возможность личной встречи между Дональдом Трампом и верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, Резаи фактически исключил такой сценарий. По его словам, переговорный процесс находится лишь на начальном этапе, а нынешняя ситуация не создает условий для контактов на высшем уровне.

Во время интервью Резаи также повторил позицию Тегерана в отношении Ормузского пролива. Он заявил, что Иран и Оман несут совместную ответственность за управление стратегическим морским маршрутом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

По его словам, Иран может взимать плату за обслуживание судоходства в регионе, поскольку не должен самостоятельно нести все расходы на содержание этой транспортной артерии.

Резаи также выразил скептицизм относительно перспектив будущего соглашения с США. Он напомнил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения 2015 года во время первого срока Трампа и заявил, что в Иране внимательно относятся к вопросу гарантий выполнения возможных договоренностей.

Кроме того, чиновник заявил, что Иран готов к любому развитию событий, включая возможное вторжение на свою территорию. При этом он назвал нынешний конфликт первым случаем в истории Исламской Республики, когда Иран, по его мнению, вышел из войны победителем.

Конфликт внутри США из-за Ирана

Напомним, Палата представителей США впервые за время политической конфронтации по Ирану приняла резолюцию, которая фактически ограничивает действия президента Дональда Трампа в ведении военных операций. Документ поддержали не только демократы, но и четверо республиканцев, что стало заметным сигналом внутреннего раскола в Республиканской партии.

Трамп резко отреагировал на решение Палаты представителей, поддержавшей резолюцию об ограничении его полномочий по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Американский лидер назвал голосование бессмысленным и обвинил своих политических оппонентов в попытке сорвать переговорный процесс с Тегераном.

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