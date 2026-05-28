Разбираемся, сколько лет стажа нужно для пенсии женщине в Украине, и почему даже те, кто проработал всю жизнь, могут недосчитаться нужных лет.

Украинским женщинам, которые планируют выйти на пенсию в 2027 году, стоит заранее разобраться в новых правилах - возраст выхода на пенсию теперь напрямую зависит от накопленного стажа. Причем в него учитываются не только годы официальной работы.

О том, во сколько идут на пенсию в Украине женщины, что входит в стаж и почему некоторые рискуют уйти позже, чем рассчитывали, - рассказывает юрист.

Во сколько женщины идут на пенсию в Украине

Если говорить о том, во сколько выходят на пенсию в Украине, то в 2027 году по возрасту женщины могут выйти на пенсию в 60 лет, объясняет в комменатрии УНИАН юрист по пересчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона. Но для этого необходимо будет иметь не менее, чем 34 года стажа (напомним, что сейчас для выхода на пенсию требуется 33 года стажа). Если стажа меньше, то нужно будет дождаться наступления 63-летнего или 65-летнего возраста

Таблица выхода на пенсию в Украине для женщин в 2027 году выглядит так:

34 года стажа и больше - можно выйти на пенсию в 60 лет;

от 24 и до 33 лет стажа - на пенсию можно выйти в 63 года;

15-23 года стажа - на пенсию в 65 лет.

Эти условия выхода на пенсию одинаковы как для женщин, так и для мужчин.

Выход на пенсию женщин в Украине в 2027 году - какой стаж должен учитываться

Эксперт объясняет, что для выхода на пенсию женщине в стаж должны учитываться также периоды декретного отпуска, работа на полставки, уход за родителями или родственниками с инвалидностью, работа как ФЛП.

Декретный отпуск

Если женщина находилась в трудовых отношениях, не расторгала их и ушла в декретный отпуск, то этот период ей засчитывается в стаж. Также декретный отпуск можно засчитать в стаж, если женщина нигде не работала.

Если женщина не работала и находилась в декрете до 2004 года, то для того, чтобы декрет был учтен в стаже, в Пенсионный фонд нужно будет предоставить только свидетельство о рождении ребенка.

Если же речь идет о периоде после 2004 года, то кроме свидетельства о рождении ребенка, женщине необходимо будет предоставить еще и подтверждение того, что она получала пособие на ребенка от государства (из этих выплат идут отчисления в Пенсионный фонд).

Работа на полставки

Может засчитываться в стаж, но все зависит от того, как были оформлены трудовые отношения, и уплачивались ли за человека взносы в ПФУ.

Если у человека есть основная работа, на которой за него уплачиваются пенсионные взносы, и он работает по совместительству, то в любом случае стаж ему начисляется по общему правилу - год за год. Двойного начисления стажа не будет.

Уход за родителями или родственниками с инвалидностью

Также засчитывается в стаж, но необходимо предоставить доказательства того, что близкие родственники действительно имеют инвалидность и оформлен постоянный уход.

Лица, которые ухаживают, становятся на учет и получают выплаты от государства, с которых производятся отчисления в Пенсионный фонд.

Стаж, полученный за работу ФЛП

Чтобы такой стаж был учтен, необходимы доказательства регистрации физического лица-предпринимателя, уплаты взносов в ПФУ, предоставления свидетельства о том, что он был на едином налоге:

В законодательстве есть норма, что стаж ФЛП засчитывается даже при уплате минимального размера взносов. Но Пенсионный фонд может считать по такому принципу: если взносы уплачены в меньшем размере, то они и засчитывают меньший стаж. Хотя в законодательстве прописано иначе. То есть, ПФУ должен засчитывать год работы ФЛП за год стажа, а не меньше.

Также, по словам специалиста, нередко бывают ситуации, когда необходимого стажа для выхода на пенсию не хватает по разным причинам. Например, Пенсионный фонд может указать, что в трудовой книжке есть какие-то недостатки: либо плохо видна печать или она не такая, либо нет даты приказа об увольнении, номера приказа, может быть не такой цвет ручки и т. п. Тогда определенные годы стажа могут не зачесть: "В моей практике был случай, когда в дипломе человека не хватало подписи секретаря, и из-за этого обучение не зачли в стаж (учеба до 2004 года, согласно законодательству, должна входить в стаж)".

Чтобы не потерять стаж и выйти на пенсию в 60-63 года в 2027 году, специалист советует:

заранее проверить свои документы, которые могут подтвердить наличие стажа (в частности, диплом об образовании, трудовую книжку);

если есть необходимость - обратиться в определенные предприятия или учреждения, учебные заведения за справками, которые подтвердят стаж.

"Бывает, мы открываем трудовую книжку, а на титульном листе может отсутствовать либо подпись лица, либо его первого работодателя - и это уже вообще может стать причиной потери всего стажа, накопленного до 2004 года. То есть, из-за таких ошибок Пенсионный фонд может не принять его во внимание", - говорит юрист.

Что касается стажа до 2004 года - так называемого "проблемного", то, помимо обращения в предприятия и учреждения, где человек работал, можно также обращаться в архивы и получать справки, подтверждающие трудовые отношения. Кроме того, можно собирать показания свидетелей и обращаться в суд.

Можно ли женщине выйти на пенсию в 55 лет

Женщины могут выходить на пенсию досрочно - и не только в 2027 году, говорит эксперт. Существует перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, которые дают право выйти на льготную пенсию по возрасту.

Так, в 2027 году на льготную пенсию могут выйти:

работники медицинских учреждений и педагоги - при наличии соответствующего стажа, по состоянию на 11 октября 2017 года у них должно быть от 25 до 30 лет работы в медицинских учреждениях или учебных заведениях;

женщины-работницы текстильного производства - выходят на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа работы в текстильной промышленности;

женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 6-летнего возраста - могут выходить на пенсию в 50 лет;

женщины, имеющие детей с инвалидностью с детства - также имеют право выйти на пенсию в 50 лет;

женщины, которые работают на вредных работах из Списка №1 и Списка №2 - имеют право выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно, при наличии определенного стажа.

Здесь есть важный нюанс, предупреждает эксперт. Дело в том, что вопрос досрочного выхода на пенсию по вредным условиям труда регулируют сразу два закона - "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"В определенный момент в законе "О пенсионном обеспечении" были признаны неконституционными положения о том, что по Списку №1 женщина может выйти на песию в 50 лет и по Списку №2 - в 55 лет, - говорит юрист. - Ранее женщины с таким "вредным" стажем имели право выходить на пенсию в 45 и 50 лет соответственно. То есть, на 5 лет раньше, чем это предусмотрено законодательством в настоящее время. И теперь те женщины, которые хотят выйти на пенсию раньше, могут это сделать только в судебном порядке. Но этого реально добиться".

справка Алена Чмона юрист Алена Чмона - старший юрист компании Prikhodko&Partners. Специализируется на перерасчете пенсий силовых структур, бывших госслужащих и социальной защите военнослужащих и их семей. Защищает клиентов в судах и органах государственной власти.

