Французские Rafale перехватили шесть военных самолетов РФ над Балтийским морем

Среди перехваченных самолетов были истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34 и военно-транспортный Ил-76.

Французские истребители Rafale, участвующие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, осуществили перехват шести российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Франции.

Инцидент произошел 2 июня. Для идентификации воздушных целей командование НАТО подняло в небо два французских истребителя Rafale из состава 71-го контингента миссии Baltic Air Policing, который дислоцируется на авиабазе в Шяуляй, Литва.

Во время полета французские пилоты провели визуальное распознавание шести российских самолетов. Среди них были истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34 и Су-24, военно-транспортный самолет Ил-76, а также самолеты наблюдения Ан-12 и Ан-30.

Видео дня

В настоящее время Франция держит в Литве четыре двухместных истребителя Rafale B из состава 4-й истребительной эскадрильи. Они несут боевое дежурство в рамках миссии Baltic Air Policing, которая обеспечивает защиту воздушного пространства стран Балтии.

Миссия работает круглосуточно благодаря системе быстрого реагирования (QRA), которая позволяет боевым самолетам подниматься в воздух за считанные минуты в случае появления потенциальных угроз или неидентифицированных самолетов.

Одной из главных задач миссии является реагирование на полеты российской военной авиации вблизи границ НАТО. Часто такие самолеты совершают полеты без включенных транспондеров или без поданных планов полетов, что создает риски для гражданской авиации.

Подобные случаи происходят регулярно. Так, в 2023 году британские истребители Typhoon перехватили около 50 российских самолетов всего за четыре месяца дежурства в регионе.

Другие инциденты над Балтикой

Как сообщал УНИАН, ранее польские пилоты успешно перехватили российский разведывательный самолет над акваторией Балтийского моря. Самолет совершал полет без предварительно утвержденного плана и с полностью выключенными передатчиками.

Вас также могут заинтересовать новости: