Ракеты ATACMS и SCALP ударили по складу 'Шахедов' возле Донецкого аэропорта, - Генштаб

На месте удара зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

В районе Донецкого аэропорта Силы обороны ракетами ATACMS и SCALP в субботу, 7 марта, поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "Шахед". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что удар нанесли подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ. В результате зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация (на видео внизу).

Кроме того, по информации Генштаба, ночью противник понес и другие потери. Так, был поражен пункт управления БПЛА оккупантов в районе Дибровы (временно оккупированная территория Луганской области), а также командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки (на оккупированной части Харьковской области).

Видео дня

Как говорится в сообщении, Силы обороны наносили удары и по артиллерийским средствам противника на огневых позициях: в районах Тавильжанки (ТОТ Харьковской области), Воскресенки и Новопавловки (ТОТ Донецкой области).

"Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Новогригоровки, Железнодорожного (ТОТ Запорожской области), Торского (ТОТ Донецкой области) и Сопича в Сумской области. Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются", - рассказали в Генштабе.

В ведомстве добавили, что системное поражение пунктов управления БПЛА, артиллерийских позиций и живой силы противника ослабляет его возможности по управлению подразделениями, ведению огня и подготовке наступательных действий.

Удары по российским объектам

Как сообщал недавно УНИАН, Генштаб подтвердил поражение носителей "Калибров" в Новороссийске. По его данным, в результате атаки Сил обороны Украины по военно-морской базе "Новороссийск" 2 марта поражены по меньшей мере два корабля Черноморского флота РФ. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Также мы писали, что СБУ поразила авиаремонтный завод и два "Панциря" в оккупированном Крыму. Речь идет о производственных цехах АО "Евпаторский авиационный ремонтный завод", а также местах дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (вблизи аэродрома "Джанкой"). Источники УНИАН в спецслужбе рассказали, что, по предварительной информации, поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле. Также, по словам собеседника, поражены два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Вас также могут заинтересовать новости: