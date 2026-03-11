РФ два дня атакует нефтяную инфраструктуру Украины: 'Нафтогаз' раскрыл неожиданную причину

Сергей Корецкий отметил, что в результате очередной вражеской атаки зафиксированы повреждения и разрушения на одной из нефтеперекачивающих станций.

Россия два дня подряд атакует нефтетранспортную инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" беспилотниками. Кремль стремится остановить поставки нероссийской нефти через Украину в Европу, сообщил председатель правления нефтегазового монополиста Сергей Корецкий на странице в Facebook

"С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна – сделать невозможными альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу", – отметил глава "Нафтогаза".

По его словам, в результате очередной атаки зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций.

"К счастью, люди живы. Подразделения ГСЧС и специалисты компании занимаются ликвидацией последствий обстрела", - отметил Корецкий.

По его подсчетам, всего с начала этого года Россия осуществила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы "Нафтогаз".

Российские удары по энергетике Украины - главные новости

Российские захватчики продолжают систематически атаковать украинские энергетические объекты. В частности, 25 февраля стало известно, что враг вторые сутки подряд атаковал объекты НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Черниговской областях.

За день до этого глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщал, что Россия в течение всего дня атаковала дронами объект газодобычи в Харьковской области.

20 февраля под удар вражеских дронов попал объект нефтегазовой инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Полтавской области, на атакованном объекте вспыхнул сильный пожар.

