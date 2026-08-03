В результате взрыва в Москве могла пострадать дочь генерала, – СМИ

В списке пострадавших есть данные о девушке, которые совпадают с информацией о дочери генерала Марии Чайко.

Одной из пострадавших во время взрыва в элитном ресторане Balzi Rossi в Москве может быть Мария Чайко – дочь главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, сообщает российское СМИ "Верстка".

Издание сообщило, что источник, близкий к руководству ресторана, рассказал, что в списке пострадавших есть данные девушки, в частности, там указана "Мария П.", которой 25 лет. Указывается, что у неё открытая черепно-мозговая травма.

Издание сообщило, что дочери главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, на которого, вероятно, и было совершено покушение, также 25 лет. Однако в базах данных она фигурирует под фамилией Передрий.

Видео дня

Утверждается, что у Чайко и Передрий одинаковые даты рождения и адреса проживания.

Поясняется, что "Передрий", вероятно, является фамилией мужа Марии Чайко. 27-летний "Даниил П." также числится в списке пострадавших.

Издание указывает, что это может быть Даниил Передрий – у него в друзьях в российской социальной сети VK числится Мария Чайко. Другие издания и российские "военные корреспонденты" сообщают, будто Даниил Передрий погиб.

Взрыв в московском ресторане: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко в Украине предстает перед судом за военные преступления. В начале войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне. По данным российского МВД, в результате взрыва 3 человека погибли и более 20 получили ранения. Известно, что 27 июня главнокомандующий Воздушно-космическими силами Александр Чайко отметил 55-летие. По данным российских СМИ, вечеринку тщательно охраняли. Бомбу в ресторан могла принести женщина, погибшая во время взрыва, её охранник не впустил в ресторан.

Также мы писали, что основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что события в ресторане произошли "по российских военных преступниках". Он выразил надежду, что рано или поздно каждый из преступников получит по заслугам. Романенко добавил, что в связи со взрывом в московском ресторане можно сделать вывод, что "происходит масштабирование", а эффект от применения средств растет.

Вас также могут заинтересовать новости: