Любят ползти трое суток в трубе, вылезти и умереть: командир о тактике россиян на Сумщине

Об этом рассказал Константин Полищук, командир 1 РУБПАК батальона беспилотных систем 71-й отдельной аэромобильной бригады, пишет "Армияinform".

По его словам, механизированные штурмы на этом направлении считаются редкостью. Даже с учетом того, что сейчас механизированной считается атака, если у россиян есть квадроцикл, мотоцикл или легковой автомобиль.

Полищук отметил, что бронированной или легкобронированной техники на этом направлении не видели очень давно. Преимущественно – пехотные штурмы. В Сумской области россияне особенно любят атаковать через трубопроводы.

"В нашем случае они любят ползти три суток в трубе. Вылезть и погибнуть примерно через 10–15 минут. Здесь все закончилось так, как обычно это и заканчивается. Затем приятное сообщение по их перехватам – "никто почему-то не выходит на связь", – рассказал командир.

Ситуация в Сумской области

Как сообщал УНИАН, на днях россияне продвинулись в двух населенных пунктах Сумской общины вблизи границы. Речь идет о селах Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

Ранее в DeepState заявили, что враг расширяет буферную зону вдоль границы в Сумской области. Началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а теперь продолжается давление в районе Миропольского. 14 апреля аналитики отмечали, что вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

