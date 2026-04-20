В ВСУ опровергли информацию о якобы угрозе полуокружения россиянами Сум

По словам Трегубова, на данный момент захватчикам удалось занять лишь два села в приграничной зоне.

Российским оккупантам удалось продвинуться в Сумскую область от государственной границы на расстояние до 4 км. До областного центра, города Сумы, еще остается около 35 км. Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

В частности, он отметил, что информация, распространяемая в социальных сетях о якобы полуокружении города Сумы, не соответствует действительности.

"Не соответствует полностью", - подчеркнул Трегубов.

Он отметил, что в зоне ответственности Группировки объединенных сил, на участке чуть дальше к востоку от Сум, российские захватчики несколько месяцев пытались зайти в Сумскую область с территории РФ.

"Фактически им полностью удалось занять два села в непосредственной близости от границы. Глубина их проникновения за эти несколько месяцев, в течение которых они активно пытались это сделать, составляет где-то 3-4 километра", - отметил спикер.

При этом он подчеркивает, что до города Сумы остается еще 35 км.

Как отметил пресс-секретарь, даже если посмотреть на карту DeepState относительно территории к востоку от государственной границы, которую заняли россияне, а это 4 км, - то до города Сумы еще остается 35-36 км. Трегубов подчеркнул:

"В контексте этого говорить о полуокружении - мне кажется, что некоторые люди просто забыли, насколько важны слова во время войны".

Война в Украине - продвижение россиян в Сумской области

Как сообщал УНИАН, с января распространялась информация, что российские захватчики наращивают военное присутствие в Сумской области. Захватчики ежемесячно увеличивают численность своей группировки по крайней мере с осени 2025 года.

19 апреля мониторинговый проект DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись вблизи населенных пунктов Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины Сумского района.

До этого, 6 марта стало известно, что российские оккупанты похитили и вывезли в РФ 19 жителей приграничного села Сопич Эсманьской общины в Сумской области.

Ранее, в декабре 2025 года, российские захватчики похитили 52 граждан Украины из села Грабовское, расположенного на границе с РФ в Краснопольской общине Сумской области.

