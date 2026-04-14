Враг расширяет буферную зону вдоль границы в Сумской области, – DeepState

Российские оккупанты продолжают попытки расширить буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.
"За это взялись россияне после определенного прощупывания нашей границы на предмет возможности взять под контроль местность и выявить слабые места. Началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давление в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника", – говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что на сегодняшний день новосозданная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны на карте) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 км².
"Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать распространению контроля, но самый главный вопрос – кто должен был это увидеть раньше и предотвратить этот зародыш", – добавили авторы.
Активизация россиян в Сумской области
Россияне заметно активизировали свои наступательные усилия в Сумской области и добились определенных успехов вдоль границы.
Спиукр Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал, что россияне очень активно пытаются продвигаться и наращивать свои зоны контроля.
При этом, по его словам, речь идет о небольших расстояниях: примерно 1-1,5 км от границы.