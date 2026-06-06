Зачем люди кладут монету на Wi-Fi-роутер: эксперты проверили вирусный лайфхак

Многие пользователи решили попробовать этот способ, поскольку он не требует затрат и выглядит максимально простым.

В последнее время в соцсетях набрал популярность необычный лайфхак: положить обычную монету на верхнюю часть роутера для усиления сигнала и увеличения скорости интернета. Многие пользователи решили попробовать этот способ, поскольку он не требует затрат и выглядит максимально простым, пишет Meglepetes.hu.

Идея заключается в том, что металлическая монета действует как миниатюрная антенна и помогает лучше распределять сигнал Wi-Fi по помещению. Согласно другой версии, металл способствует охлаждению устройства и стабилизирует его работу.

Тем не менее эксперты в области телекоммуникаций и сетевых технологий сходятся во мнении: доказательств эффективности этого метода нет.

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Качество Wi-Fi-сигнала зависит прежде всего от мощности роутера, его расположения, особенностей помещения и уровня радиопомех. Наличие небольшой металлической монеты на корпусе устройства практически не способно повлиять на распространение сигнала.

Эксперты отмечают, что хотя металл действительно взаимодействует с радиоволнами, размер обычной монеты слишком мал, чтобы серьезно воздействовать на сигналы Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Эксперты объясняют популярность подобных советов особенностями восприятия. Иногда пользователю действительно кажется, что после установки монеты интернет стал работать лучше. Однако это может быть связано с временным снижением нагрузки на сеть или с тем, что во время эксперимента роутер был немного перемещен в более удачное положение.

Что действительно делает WiFi быстрее

Если цель – улучшить качество беспроводного интернета, специалисты рекомендуют использовать проверенные методы.

Правильно разместите роутер. Лучше всего устанавливать устройство ближе к центру квартиры или дома и по возможности на возвышении. Роутер, спрятанный в шкафу, будет работать менее эффективно.

Избегайте препятствий. Толстые стены, крупная мебель и металлические конструкции существенно ослабляют сигнал Wi-Fi.

Уберите источники помех. Микроволновые печи, беспроводные телефоны и некоторые Bluetooth-устройства могут влиять на стабильность соединения.

Используйте подходящий диапазон. Сеть 2,4 ГГц обеспечивает большее покрытие, но меньшую скорость, тогда как сеть 5 ГГц предлагает более высокую скорость передачи данных, но ее радиус действия меньше.

Проверьте настройки оборудования. Устаревшая прошивка роутера или неправильно выбранный канал связи также могут стать причиной медленного интернета.

Таким образом, лайфхак с монетой на роутере оказался очередным интернет-мифом. Несмотря на популярность в соцсетях, этот способ не может заметно ускорить Wi-Fi или улучшить качество сигнала.

Для стабильного и быстрого домашнего интернета гораздо важнее правильное размещение и безопасность от электромагнитных помех

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Скорость Wi-Fi в доме может падать не из-за провайдера или старого роутера, а из-за обычных бытовых устройств, расположенных слишком близко к маршрутизатору. Уберите эти гаджеты подальше от роутера, если хотите, чтобы Wi-Fi работал лучше.

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