Зачем люди кладут монету на Wi-Fi-роутер: эксперты проверили вирусный лайфхак

В последнее время в соцсетях набрал популярность необычный лайфхак: положить обычную монету на верхнюю часть роутера для усиления сигнала и увеличения скорости интернета. Многие пользователи решили попробовать этот способ, поскольку он не требует затрат и выглядит максимально простым, пишет Meglepetes.hu.

Идея заключается в том, что металлическая монета действует как миниатюрная антенна и помогает лучше распределять сигнал Wi-Fi по помещению. Согласно другой версии, металл способствует охлаждению устройства и стабилизирует его работу.

Тем не менее эксперты в области телекоммуникаций и сетевых технологий сходятся во мнении: доказательств эффективности этого метода нет.

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Качество Wi-Fi-сигнала зависит прежде всего от мощности роутера, его расположения, особенностей помещения и уровня радиопомех. Наличие небольшой металлической монеты на корпусе устройства практически не способно повлиять на распространение сигнала.

Эксперты отмечают, что хотя металл действительно взаимодействует с радиоволнами, размер обычной монеты слишком мал, чтобы серьезно воздействовать на сигналы Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц.

Эксперты объясняют популярность подобных советов особенностями восприятия. Иногда пользователю действительно кажется, что после установки монеты интернет стал работать лучше. Однако это может быть связано с временным снижением нагрузки на сеть или с тем, что во время эксперимента роутер был немного перемещен в более удачное положение.

Что действительно делает WiFi быстрее

Зачем люди кладут монету на Wi-Fi-роутер: эксперты проверили вирусный лайфхак

Если цель – улучшить качество беспроводного интернета, специалисты рекомендуют использовать проверенные методы.

  • Правильно разместите роутер. Лучше всего устанавливать устройство ближе к центру квартиры или дома и по возможности на возвышении. Роутер, спрятанный в шкафу, будет работать менее эффективно.
  • Избегайте препятствий. Толстые стены, крупная мебель и металлические конструкции существенно ослабляют сигнал Wi-Fi.

  • Уберите источники помех. Микроволновые печи, беспроводные телефоны и некоторые Bluetooth-устройства могут влиять на стабильность соединения.

  • Используйте подходящий диапазон. Сеть 2,4 ГГц обеспечивает большее покрытие, но меньшую скорость, тогда как сеть 5 ГГц предлагает более высокую скорость передачи данных, но ее радиус действия меньше.

  • Проверьте настройки оборудования. Устаревшая прошивка роутера или неправильно выбранный канал связи также могут стать причиной медленного интернета.

Таким образом, лайфхак с монетой на роутере оказался очередным интернет-мифом. Несмотря на популярность в соцсетях, этот способ не может заметно ускорить Wi-Fi или улучшить качество сигнала.

Для стабильного и быстрого домашнего интернета гораздо важнее правильное размещение и безопасность от электромагнитных помех

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Скорость Wi-Fi в доме может падать не из-за провайдера или старого роутера, а из-за обычных бытовых устройств, расположенных слишком близко к маршрутизатору. Уберите эти гаджеты подальше от роутера, если хотите, чтобы Wi-Fi работал лучше.

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