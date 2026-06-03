'Высушивание' российской ПВО: эксперт ответил, побеждает ли Украина в войне дронов

Он отмечает, что сегодня Украина нанесла серьезный удар по российскому заводу "Прогресс", где производится оборудование для ракет.

Украина запускает большое количество дронов, чтобы прорваться и проложить коридоры через российскую систему ПВО и наносить удары вглубь территории врага. Об этом сказал в эфире Radio NV глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, о паритете с РФ в отношении запущенных дальнобойных дронов сложно говорить, поскольку Украина не разглашает количество запущенных БПЛА по РФ. "Не секрет, что многие из дронов, запущенных Украиной, тратятся именно на "высушивание" российской системы ПВО", – подчеркнул Кузан.

По его словам, речь идет о том, что кольцо различных типов систем ПВО, которым Россия окружила Украину, нужно проредить, и тогда можно будет пролететь этим коридором, а иногда и несколькими, вглубь российской территории.

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"Конечно, мы можем предположить, что для преодоления более насыщенной, эшелонированной, одной из самых мощных ПВО РФ в мире по количеству этих систем, нам нужно большое количество дронов. Поэтому да, мы можем сказать, что мы превосходим россиян в этом вопросе", – сказал Кузан.

Он подчеркнул, что сегодняшняя украинская атака на Россию показала, что выбраны три основных направления удара – Москва, Санкт-Петербург, Тамбовская область, где выбран объект – завод "Прогресс".

"С военной точки зрения именно этот завод "Прогресс" из корпорации тактического ракетостроения стал главной целью. А именно – его наиболее высокотехнологичные цеха, где и были успешные попадания", – отметил Кузан.

По его словам, речь идет о сборочном цехе, где находится самое дорогое западное оборудование, которое придает маневренность крылатым ракетам Х-101 и Х-59, позволяет им ориентироваться в пространстве.

Удары по России - последние новости

Как сообщал УНИАН, пока в Санкт-Петербурге готовятся пафосно открывать экономический форум с Z-блогерами, туда неожиданно "прилетели" украинские "гости" – средства поражения, которые нанесли удар по одному из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

На этом форуме в пятницу, 5 июня, должен выступить кремлевский диктатор Владимир Путин.

Также поступают сообщения о том, что БПЛА атаковали территорию предприятия АО "Прогресс" в Мичуринске, Тамбовская область. Оно известно производством высокотехнологичной аппаратуры для ракетных и авиационных систем управления.

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