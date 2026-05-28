Украинские дроны наносят удары по тылу РФ: Коваленко объяснил угрозу для 'линии Суровикина'

Украинские подразделения всё активнее наносят удары по средней и глубокой логистике оккупантов.

Украина постепенно перехватывает инициативу в войне дронов и высокоточных ударов, а системное уничтожение российской логистики и средств связи уже начинает менять ситуацию на фронте. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью изданию "Главред".

По его словам, ВСУ смогли существенно ослабить возможности российской армии не только на передовой, но и в глубоком тылу. Речь идет об ударах по системам ПВО, радиолокационным станциям, логистическим маршрутам и критической инфраструктуре оккупантов.

Коваленко отметил, что Россия уже сталкивается с дефицитом боекомплекта для перехвата украинских дронов, а эффективность российской ПВО постепенно падает.

"Россияне уже не могут полноценно защитить свое воздушное пространство. Им не хватает ресурсов, чтобы сбивать все наши дроны", – пояснил эксперт.

Особое внимание он обратил на проблемы РФ с военной связью. После потери доступа к Starlink российские войска вынуждены использовать менее эффективные системы связи – ретрансляторы, Wi-Fi-мосты и полевые сети, которые украинские силы активно выявляют и уничтожают.

По словам Коваленко, украинские подразделения все активнее работают по средней и глубокой логистике оккупантов. В частности, дроны уже фиксировали над временно оккупированным Мариуполем и трассой М14 в направлении Бердянска, Мелитополя и Токмака.

Аналитик считает, что в перспективе российские войска могут лишиться безопасных маршрутов снабжения вдоль побережья Азовского моря, что создаст серьезные проблемы для обеспечения оккупационной группировки на юге.

По его мнению, именно системное разрушение логистики и связи может стать ключом к ослаблению оборонительных рубежей РФ, включая так называемую "линию Суровикина".

"Без обеспечения и людских ресурсов эта линия не будет работать. Наши удары должны лишить Россию возможности поддерживать свою оборону", – подытожил Коваленко.

Эксперт добавил, что в условиях постоянных ударов по тылу, проблем с логистикой и связью российские войска постепенно будут терять способность как наступать, так и эффективно обороняться.

Достижения украинских беспилотников

Ранее журналист Давид Кириченко в своем материале для Forbes сообщил, что украинские беспилотные катера начали использовать в качестве плавучих платформ для запуска FPV-дронов и термобарических ракет.

Также благодаря украинским дронам в России приостановил работу Сизранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ). 21 мая в результате атаки беспилотника была повреждена установка первичной переработки, сообщает Reuters.

