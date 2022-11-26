Министерство обороны России увеличило частоту обмена военнопленными, пытаясь успокоить недовольство в информационном пространстве относительно предыдущих неудач по возвращению российских военнопленных.
Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские и украинские источники сообщили о трех обмены пленными за период с 23 по 25 ноября.
Так, 23-25 ноября состоялись три обмена военнопленными:
- 23 ноября РФ и Украина обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных,
- 24 ноября 50 российских пленных обменяли на 50 украинских,
- 25 ноября девять российских пленных на девять украинских.
Эксперты считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское минобороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.
"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, отчасти призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последнюю серию обменов в относительно нейтральном тоне", - говорится в сообщении ISW.
Война в Украине: обмен пленными
Как сообщал УНИАН, 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 35 украинских военных и одного гражданского.
А 24 ноября из русского плена вернули еще 50 украинских воинов. Среди них-19 защитников Мариуполя.
Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что интервью с освобожденными из плена украинскими военными могут нанести вред тем, кого еще только готовят на обмен.