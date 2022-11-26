ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обмены пленными за период с 23 по 25 ноября.

Министерство обороны России увеличило частоту обмена военнопленными, пытаясь успокоить недовольство в информационном пространстве относительно предыдущих неудач по возвращению российских военнопленных.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), российские и украинские источники сообщили о трех обмены пленными за период с 23 по 25 ноября.

Так, 23-25 ноября состоялись три обмена военнопленными:

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23 ноября РФ и Украина обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных,

24 ноября 50 российских пленных обменяли на 50 украинских,

25 ноября девять российских пленных на девять украинских.

Эксперты считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское минобороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.

"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, отчасти призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последнюю серию обменов в относительно нейтральном тоне", - говорится в сообщении ISW.

Война в Украине: обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 35 украинских военных и одного гражданского.

А 24 ноября из русского плена вернули еще 50 украинских воинов. Среди них-19 защитников Мариуполя.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что интервью с освобожденными из плена украинскими военными могут нанести вред тем, кого еще только готовят на обмен.

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