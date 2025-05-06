Компания Mattel производит около 40% своих игрушек в Китае.

Компания Mattel, которая занимается производством популярных детских игрушек, включая куклы Барби, планирует поднять цены на свою продукцию в США из-за торговой войны президента Дональда Трампа, сообщает Politico.

В новом заявлении Mattel говорится о том, что компания отменила свои финансовые прогнозы на 2025 год. В этом обвинили "развивающийся тарифный ландшафт США", из-за которого трудно прогнозировать потребительские расходы.

В издании отметили, что Mattel производит около 40% своих игрушек в Китае. Администрация Трампа обложила страну 145-процентными пошлинами, утверждая, что Пекин несправедливо относится к в сфере торговли.

Видео дня

В связи с этим в Mattel заявили, что перенесут часть производства из Китая в другие страны в попытке диверсифицировать цепочку поставок. Параллельно с этим компания собирается принимать меры по снижению цен в своем американском бизнесе там, где это необходимо.

В издании напомнили, что опрос, проведенный в прошлом месяце американской торговой ассоциацией Toy Association среди 400 американских производителей игрушек, показал, что почти половина из них считает, что пошлины Трампа приведут к прекращению их деятельности.

Трамп ввел 100% пошлины на фильмы, произведенные за рубежом

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлин на все фильмы, произведенные в других странах. Он отметил, что киноиндустрия в Америке умирает "очень быстрой смертью". По его словам, этому способствуют другие страны, которые предлагают поощрения для американских кинематографистов и студий якобы отвлечь их от Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: