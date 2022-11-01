На этой неделе может состояться очередной обмен военнопленными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец отметил, что в направлении обмена всех на всех начало появляться позитивное движение.
"Пока РФ отказывается от обмена всех на всех, ведь они, вероятно, хотят растягивать этот процесс. Но, на этой неделе, дай бог, у нас будут позитивные новости", - сказал он.
"По моей информации, у нас нет ни одного заключенного военнопленного Российской Федерации, который был заключен в тюрьмах и прошел процесс мобилизации с тюремных нар. Не думаю, что они будут обращаться за возвратом таких пленных", - сообщил Лубінець.
Обмены пленными из РФ
Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернули 124 офицера и командиров - Дениса Прокопенко, Сергея Волынского Святослава Пономаря, Олега Хоменко, Дениса Шлегу и Евгения Бову.
17 октября в Украину вернули 108 женщин. Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - Военно-морских сил, 12 - теробороны, 8 - Нацгвардии, 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы, а также 12 гражданских.
26 октября в рамках обмена пленными домой вернулись 10 бойцов - один офицер и девять рядовых и сержантов.
Уже 29 октября стало известно о возвращении из плена 52 украинских военнопленных.