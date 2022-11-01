Их можно ждать уже на этой неделе.

На этой неделе может состояться очередной обмен военнопленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец отметил, что в направлении обмена всех на всех начало появляться позитивное движение.

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"Пока РФ отказывается от обмена всех на всех, ведь они, вероятно, хотят растягивать этот процесс. Но, на этой неделе, дай бог, у нас будут позитивные новости", - сказал он.

"По моей информации, у нас нет ни одного заключенного военнопленного Российской Федерации, который был заключен в тюрьмах и прошел процесс мобилизации с тюремных нар. Не думаю, что они будут обращаться за возвратом таких пленных", - сообщил Лубінець.

Обмены пленными из РФ

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из российского плена вернули 124 офицера и командиров - Дениса Прокопенко, Сергея Волынского Святослава Пономаря, Олега Хоменко, Дениса Шлегу и Евгения Бову.

17 октября в Украину вернули 108 женщин. Из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - Военно-морских сил, 12 - теробороны, 8 - Нацгвардии, 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы, а также 12 гражданских.

26 октября в рамках обмена пленными домой вернулись 10 бойцов - один офицер и девять рядовых и сержантов.

Уже 29 октября стало известно о возвращении из плена 52 украинских военнопленных.

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