На построение этой сети бункеров, среди которых могут быть и подземные, было потрачено не менее 21 трлн долларов.

В США построена подземная инфраструктура стоимостью $21 трлн, предназначенная для защиты элиты в случае глобальной катастрофы.

Об этом заявила Кэтрин Остин Фиттс, экс-заместитель министра жилищного строительства и городского развития при администрации Джорджа Буша-старшего, в подкасте Такера Карлсона, сообщает The Independent.

Фиттс ссылается на отчет экономиста Марка Скидмора (2017), согласно которому с 1998 по 2015 год федеральные агентства допустили "несанкционированные расходы" на $21 трлн. Среди них - $6,5 трлн неподтвержденных корректировок в Пентагоне только за 2015 год.

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"Учитывая бюджет армии в размере 122 миллиардов долларов, это означало, что неподдерживаемые корректировки в 54 раза превышали расходы, разрешенные Конгрессом. Обычно такие корректировки государственных бюджетов составляют лишь небольшую часть разрешенных расходов", - отмечается в отчете.

Фиттс заявила, что расследовала этот вопрос много лет и пришла к выводу, что по территории США расположено 170 секретных подземных баз.

"Одна из вещей, на которую я обратила внимание, исследуя, куда идут все эти деньги, - это подземная база, городская инфраструктура и транспортная система, которая была построена", - сказала она.

"Мы построили чрезвычайное количество подземных баз и, вероятно, транспортных систем", - добавила Фиттс, уточнив, что некоторые из них могут быть подводными.

Места расположения баз, их размер и доступ элиты не раскрываются. По словам Фиттс, их могут использовать в случае "события, приближающегося к вымиранию" или для реализации "секретных проектов", в частности космической программы.

Карлсон предположил, что эти базы могут быть в Вашингтоне и предназначены для "ядерной войны". Фиттс ответила:

"Отчасти да. Это подготовка к катастрофе".

Бункеры в США - что известно

Напомним, что США начали строить подземные укрытия еще в период Холодной войны - для защиты чиновников в случае ядерного удара. Самые известные из них:

Cheyenne Mountain Complex - военный бункер в Колорадо, способный выдержать ядерный взрыв. Используется NORAD.

Raven Rock (Пенсильвания) - подземный центр управления Пентагона, известный как "Пентагон-2".

Mount Weather (Вирджиния) - объект для эвакуации правительственных чиновников в чрезвычайных ситуациях.

В XXI веке интерес к бункерам возрос среди миллиардеров. Компании типа Vivos и Rising S Company предлагают роскошные бункеры с автономным обеспечением - для защиты от пандемий, техногенных катастроф или глобальных конфликтов.

Эти укрытия преимущественно расположены в сельских районах США и имеют запасы воды, пищи, медицинских средств, энергосистемы и средства связи. Их строительство финансируется частным образом - часто без государственного надзора.

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