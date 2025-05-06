Как пишет Марк Гурман из Bloomberg, Apple добьется "почти невидимой" складки на месте складывания дисплея пополам.

Компания Apple не зря откладывает выпуск своего дебютного складного iPhone – благодаря этой стратегической паузе аппарат сможет превзойти конкурентов как минимум по двум ключевым параметрам.

Свежими деталями поделился Марк Гурман из Bloomberg. Первое устройство в таком форм-факторе компания должна представить в 2026 году. Первое, над чем конкретно поработает Apple, это над складкой экрана с диагональю от 7.8" до 8" при разворачивании – по информации журналиста, она будет "почти невидимая":

"Apple стремится выделиться на фоне конкурентов, делая складку экрана практически незаметной, когда телефон находится в открытом положении", – пишет Гурман.

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Второй ключевой особенностью станет "гораздо более качественный шарнир", чем у всех конкурентов. Подробности Гурман уточнять не стал. Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо ранее утверждал, что шарнир будет сделан из смеси титана и нержавеющей стали.

По последним данным, стоимость складного iPhone может превысить 2000 долларов. Более того, речь идет о диапазоне 2000–2500 долларов. Анонс ожидается в 2026 году вместе с линейкой iPhone 18.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного устройства. Меж тем конкуренты Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон.

Apple также рассматривает возможность создания складного планшета/ноутбука. Марк Гурман из Bloomberg описывает девайс, как что-то похожее на "гигантский iPad, который раскладывается до размера двух iPad Pro, стоящих рядом". Релиз девайса ожидается не раньше 2028 года.

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