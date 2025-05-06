Компетентные органы Египта могут арестовывать иностранцев за попытку вывоза или ввоза запрещенных медицинских препаратов. Об этом сообщает Посольство Украины в Египте в Facebook.
В частности, в египетских аэропортах случаются многочисленные случаи задержания иностранных граждан, в том числе украинцев. Эти задержания происходят из-за наличия в их багаже медицинских препаратов или наркотических/психотропных веществ.
Поэтому, украинские дипломаты настоятельно рекомендуют гражданам Украины воздержаться от попыток перевозки:
- медицинских препаратов не для собственного потребления и медицинских препаратов, предназначенных для использования исключительно на территории Египта;
- медикаментов содержащих наркотический компонент, психотропные вещества и прекурсоры (лекарства "1, 2, 3 (One Two Three)", Decancit SR и тп.). В виде исключения допускается вывоз препаратов выписанных по рецепту врача египетского медицинского учреждения из расчета 20 таблеток/капсул на одного человека;
- лекарств/веществ, происхождение которых трудно установить (порошка неизвестного происхождения; лекарств, изъятых из заводской упаковки и перемещенных в другую упаковку (пакет, банка, тюбик).
Отдельно дипломаты рекомендуют воздержаться от перевозки из Египта или в Египет пакетов от неизвестных или малознакомых лиц по их просьбе за денежное вознаграждение.
При этом, в случае подозрения о нарушении законодательства Египта, компетентными органами осуществляются соответствующие меры (задержание, расследование), которые могут длиться несколько недель.
"В случае классификации дела как уголовного правонарушения, правонарушителю грозит заключение сроком до 25 лет в зависимости от состава преступления", - сказано в сообщении.
Другие новости Египта
Как сообщал УНИАН, в Египте на побережье Средиземного моря строят новый туристический город. Город Рас-эль-Хекма будет расположен в 350 км к северо-западу от Каира, а на его территории обустроят поля для гольфа, курорты сетей Accor и Ennismore и пристань для яхт, куда смогут заходить международные суда.
В 2024 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет, как страну, свободную от малярии. Египет стал первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья, которая получила подобный статус с 2010 года.