В аэропортах Египта все чаще задерживают иностранцев, которые пытаются вывезти лекарства, предназначенные для использования исключительно на территории этой страны.

Компетентные органы Египта могут арестовывать иностранцев за попытку вывоза или ввоза запрещенных медицинских препаратов. Об этом сообщает Посольство Украины в Египте в Facebook.

В частности, в египетских аэропортах случаются многочисленные случаи задержания иностранных граждан, в том числе украинцев. Эти задержания происходят из-за наличия в их багаже медицинских препаратов или наркотических/психотропных веществ.

Поэтому, украинские дипломаты настоятельно рекомендуют гражданам Украины воздержаться от попыток перевозки:

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медицинских препаратов не для собственного потребления и медицинских препаратов, предназначенных для использования исключительно на территории Египта;

медикаментов содержащих наркотический компонент, психотропные вещества и прекурсоры (лекарства "1, 2, 3 (One Two Three)", Decancit SR и тп.). В виде исключения допускается вывоз препаратов выписанных по рецепту врача египетского медицинского учреждения из расчета 20 таблеток/капсул на одного человека;

лекарств/веществ, происхождение которых трудно установить (порошка неизвестного происхождения; лекарств, изъятых из заводской упаковки и перемещенных в другую упаковку (пакет, банка, тюбик).

Отдельно дипломаты рекомендуют воздержаться от перевозки из Египта или в Египет пакетов от неизвестных или малознакомых лиц по их просьбе за денежное вознаграждение.

При этом, в случае подозрения о нарушении законодательства Египта, компетентными органами осуществляются соответствующие меры (задержание, расследование), которые могут длиться несколько недель.

"В случае классификации дела как уголовного правонарушения, правонарушителю грозит заключение сроком до 25 лет в зависимости от состава преступления", - сказано в сообщении.

Другие новости Египта

Как сообщал УНИАН, в Египте на побережье Средиземного моря строят новый туристический город. Город Рас-эль-Хекма будет расположен в 350 км к северо-западу от Каира, а на его территории обустроят поля для гольфа, курорты сетей Accor и Ennismore и пристань для яхт, куда смогут заходить международные суда.

В 2024 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Египет, как страну, свободную от малярии. Египет стал первой североафриканской страной Восточного Средиземноморья, которая получила подобный статус с 2010 года.

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