От 68% до 76% опрошенных считают, что в любом новом конфликте будет задействовано ядерное оружие.

Многие жители США и Западной Европы уверены в том, что Третья мировая война с применением ядерного оружия возможна в течение 5-10 лет. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного The Guardian и YouGov перед 80-й годовщиной победы союзников антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Отмечается, что жители США и Западной Европы считают, что наиболее вероятной причиной начала Третьей мировой войны является напряженность в отношениях с Россией. Опрос показал, что от 41% до 55% респондентов в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании заявили о том, что считают новую мировую войну весьма или весьма вероятной в ближайшие пять-десять лет. Это мнение разделяют 45% американцев.

Журналисты добавили, что от 68% до 76% опрошенных считают, что в любом новом конфликте будет задействовано ядерное оружие. От 57% до 73% респондентов заявили, что Третья мировая война приведет к большим человеческим жертвам, чем в 1939-1945 годах.

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Кроме того, многие жители Западной Европы уверены, что их страны будут участвовать в новой мировой войне. В частности, об этом заявили 66% итальянских респондентов и 89% респондентов из Великобритании. Более того, только 16% опрошенных в Италии считают, что их вооруженные силы смогут их защитить.

Американцы же больше уверены в своей армии. 71% респондентов из США выразили уверенность, что их вооруженные силы смогут их защитить.

В издании подчеркнули, что Россию считают наиболее вероятной причиной новой мировой войны. Это мнение высказали от 72% до 82% западноевропейцев и 69% американцев. Также жители США и Западной Европы назвали вероятной причиной исламский терроризм.

Также в Западной Европе не исключают возможный военный конфликт против США. В Испании 58% респондентов заявили, что напряженность в отношениях с США является большой угрозой миру на континенте.

Зеленский предупредил о "реальной" угрозе Третьей мировой войны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российского лидера Владимира Путина не остановить, то война в Украине может перерасти в Третью мировую.

Президент подчеркнул, что в мире "не будет безопасного места ни для кого", если Путин будет продвигаться дальше. Он подчеркнул, что в войне в Украине на карту поставлена безопасность всего мира.

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