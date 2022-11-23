Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также Нацгвардіейцы, что были взяты в плен на ЧАЭС.

Состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 35 наших военных и один гражданский.

"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также Нацгвардейцы, что были взяты в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

В целом, по словам Ермака, удалось освободить 22 Нацгвардейцев, восемь пограничников, четырех бойцов ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога.

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Ермак отметил, что удается возвращать домой тех, кто провел в плену восемь месяцев войны. Он выразил благодарность за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

"Мы вернем всех", - добавил Ермак.

Обмен пленными - что известно

11 ноября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена еще 45 военнослужащих Вооруженных сил.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, из российского плена возвращено 808 человек.

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что единственной реалистичной моделью обмена пленными есть формула - всех на всех, включая мирное население, которое РФ принудительно вывезло из Украины.

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