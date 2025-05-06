Благодаря антициклону осадки прекратятся, но температура значительно снизится.

В Украину идет антициклон из Скандинавии по имени Riccarda, который изменит погоду. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"В четверг, 8 мая, к управлению погоды приступит наполненный холодным воздухом скандинавский антициклон Riccarda - дожди возьмут перерыв", - говорит эксперт.

По его данным, именно этот антициклон "настойчиво размывая облачность, обусловит снижение температурного фона".

Видео дня

По предварительным прогностическим расчетам, в южных широтах сформируется циклонический вихрь, который 9 мая закроет небо плотными облаками и вызовет дожди.

"Прохождение атмосферных фронтов обусловит грозо-грозовую опасную ситуацию", - предупреждает специалист.

Он пояснил, что фронт имеет теплые и холодные участки, поэтому "ему все равно когда заряжать атмосферу энергией".

"То есть ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы. Очень большая вероятность, что местами они будут значительные. Влияние интенсивных грозовых очагов может сопровождаться градом и шквалами", - говорит Виталий Постригань.

По его словам, летнего тепла до второй половины мая ждать еще не стоит.

В столице на этой неделе также ожидается новая волна холода. Укргидрометцентр прогнозирует, что ночью на четверг и пятницу даже есть вероятность заморозков на поверхности почвы 0°...-3°.

Прохладными в Киеве будут и дни, особенно во второй половине недели, когда столбики термометров будут показывать максимум +11°.

Вас также могут заинтересовать новости: