В Украину идет антициклон из Скандинавии по имени Riccarda, который изменит погоду. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
"В четверг, 8 мая, к управлению погоды приступит наполненный холодным воздухом скандинавский антициклон Riccarda - дожди возьмут перерыв", - говорит эксперт.
По его данным, именно этот антициклон "настойчиво размывая облачность, обусловит снижение температурного фона".
По предварительным прогностическим расчетам, в южных широтах сформируется циклонический вихрь, который 9 мая закроет небо плотными облаками и вызовет дожди.
"Прохождение атмосферных фронтов обусловит грозо-грозовую опасную ситуацию", - предупреждает специалист.
Он пояснил, что фронт имеет теплые и холодные участки, поэтому "ему все равно когда заряжать атмосферу энергией".
"То есть ливни могут быть как в ночные, так и дневные часы. Очень большая вероятность, что местами они будут значительные. Влияние интенсивных грозовых очагов может сопровождаться градом и шквалами", - говорит Виталий Постригань.
По его словам, летнего тепла до второй половины мая ждать еще не стоит.
Похолодание в Киеве
В столице на этой неделе также ожидается новая волна холода. Укргидрометцентр прогнозирует, что ночью на четверг и пятницу даже есть вероятность заморозков на поверхности почвы 0°...-3°.
Прохладными в Киеве будут и дни, особенно во второй половине недели, когда столбики термометров будут показывать максимум +11°.