Мы должны сделать все, чтобы парад в Москве прошел неудачно, - эксперт

Си Цзиньпинь может отказаться от парада, если Украина будет наносить удары по Москве, считает Алексей Гетьман.

Россияне стянули в Москву около 280 различных средств ПВО, чтобы обезопасить столицу от украинских ударов на 9 мая.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, комментируя ночные удары беспилотников по столице РФ.

"Как говорил Зеленский, что он не может гарантировать на 9 мая безопасность гостей (парада в Москве, - УНИАН). Сосредоточившись на этом, они возможно не ожидали, что будут атакованы аэропорты, куда могли бы прилететь почетные гости. И таким образом это шоу может быть немного испорчено. Мы должны делать все, чтобы этот парад прошел как можно более неудачно", - сказал Гетьман.

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Он также напомнил слова Путина о том, что "любое скопление живой силы и техники во время войны - это законная цель". То есть учитывая логику российского диктатора, Украина может без каких-либо проблем нанести удар по параду в Москве.

"Учитывая, какие там гости будут, скорее всего мы этого делать не будем. Но сделать так, чтобы все аэродромы, которые находятся вокруг Москвы - чтобы они не функционировали. Я думаю, что Си Цзиньпинь очень сильно подумает, есть ли смысл прилетать в РФ, если президент РФ не может обеспечить его безопасность. Это было бы очень неплохо", - добавил Гетьман.

Удары по Москве: что надо знать

В ночь на 6 мая беспилотники второй раз подряд атаковали Москву. На фоне этого, в России приостановили работу аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Кроме Москвы, тревогу также объявляли в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

Ранее Путин объявил одностороннее перемирие до 9 мая, заявив, что Украина должна была бы также к нему присоединиться. Президент Зеленский отреагировал на это заявление, предложив взамен 30-дневное перемирие. В то же время президент Украины сказал, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят Москву в этот день.

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