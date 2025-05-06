На видео также можно увидеть, как быстро меняется погода и ледовая ситуация.

Украинские полярники на острове Галиндез, где находится станция "Академик Вернадский", сняли световой антарктический день, который показали за полминуты. На видео можно увидеть интересные "облака НЛО" - чечевицеобразные облака.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, интересный таймлапс с острова Галиндез снял глава 30-й УАЭ Александр Полудень. Отмечается, что съемка происходила с 9 утра до 5 вечера - это промежуток, когда в районе станции "Академик Вернадский" сейчас продолжается световой день.

"Но каждый день его длина сокращается, ведь в Антарктику приближается зима. И уже через месяц солнце будет подниматься над "Вернадским" только на 3-4 часа", - объясняют ученые.

В центре уточняют, что на видео можно увидеть, как быстро меняется погода и ледовая ситуация возле украинской станции. Одна из изюминок - "облако НЛО", имеющее овальную форму и четкие края, вытянутое по-горизонтали и висящее в одном месте, несмотря на ветер. Официальное название таких облаков - лентикулярные или чечевицеобразные.

По словам ученых, такие облака образуются, когда сильный, насыщенный влагой, горизонтальный поток воздуха натыкается на препятствие (в основном горную вершину) и огибает ее. В это время обязательно должна быть устойчивая стратификация атмосферы - четкое разделение воздуха на "тяжелый" и "легкий" слои. Именно при таких условиях возникает волна, на вершине которой влага конденсируется (из газообразного состояния переходит в жидкое) и появляется интересное облако.

Пройдя гребень волны, капли воды опускаются вниз и испаряются, однако на их место постоянно приходит новый конденсат из натекающего потока воздуха. Именно поэтому чечевицеобразные облака не движутся по небу, а как будто "зависают" в одной точке - на той верхушке, где происходит образование капель.

"Из-за этого толщина таких облаков может составлять всего 500 м, а в ширину они могут быть от нескольких (по масштабу отдельной горы) до 10-20 км, если объединяются над горным хребтом", - рассказали в научном центре.

Полярники показали забавное видео о пингвинах

Как писал УНИАН, на острове Галиндез, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", полярникам удалось зафиксировать интересное явление - вора-пингвина. Пингвин крал камни из чужого гнезда, пока не появился его владелец. Интересно, что активный период строительства гнезд у субантарктических пингвинов на острове происходит антарктической весной, но этот вор, вероятно, решил потренироваться в строительстве гнезда. Кстати, по словам ученых, такое время от времени случается с этими интересными птицами.

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