В ведомстве подчеркнули, что нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что интервью с освобожденными из плена украинскими военными могут нанести ущерб тем, кого еще только готовят на обмен.

"Операция по возвращению наших военнопленных домой продолжается. Имеем успехи и на этой неделе. Призываю работников медиа и других лиц не акцентировать свое внимание на тех, кого уже вернули", – отметила Маляр на брифинге, передает Укринформ.

По ее словам, нужно время, чтобы военнослужащие прошли все этапы восстановления.

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"Информация, которая может распространиться через откровенные интервью, может повредить тем, кого готовимся обменять", – подчеркнула Маляр.

Война в Украине: обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого удалось освободить 35 украинских военных и одного гражданского.

А 24 ноября из русского плена вернули еще 50 украинских воинов. Среди них-19 защитников Мариуполя.

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