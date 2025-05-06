По словам Гончаренко, Германия в оборонном плане сильно зависит от США да еще и боится России.

Германия не отправит Украине авиационные ракеты Taurus без согласования этого вопроса с США. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал обозреватель DW Роман Гончаренко.

По его мнению, если Фридрих Мерц будет избран канцлером Германии, вопрос Taurus придется согласовать с партнерами в Европе, но в первую очередь в Вашингтоне. Поскольку Германия не является ядерной державой, она в оборонном плане сильно зависит от Соединенных Штатов.

"Поскольку США сейчас пытаются закончить войну России против Украины, ведут переговоры с Москвой и Киевом, думаю, что Берлин подождет, чем эти переговоры закончатся и потом будет решать вопрос Taurus", - сказал Гончаренко.

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Он пояснил, что Германия находится под американским "ядерным зонтиком", в отличие от Франции и Британии, у которых есть свое ядерное оружие. То есть, Германия очень уязвима, у нее очень уязвимая и относительно слабая армия.

"Она только начала увеличивать свой потенциал. На это уйдут годы. Поэтому Германия будет очень осторожно себя вести. И Фридрих Мерц немного смягчит свою риторику. Станет более умеренным в этих вопросах. Хотя с другой стороны - если Америка сократит свою поддержку Украине, если переговоры о прекращении войны потерпят поражение, я думаю, что на Германию возрастет давление давать Украине больше оружия и в том числе конечно, Taurus", - сказал Гончаренко.

Он добавил, что на Мерца есть давление извне - это президент США Дональд Трамп, но есть давление и изнутри - это оппозиционная партия "Альтернатива для Германии.

"Это ультраправая, правопопулистская партия. Недавно ее признали полностью правоэкстремистской, что соответственно дает основания для ее возможного запрета. Сейчас в Германии начинается дискуссия об этом. Это очень сложный вопрос, на который уйдут годы и не факт, что немецкая политика пойдет на этот шаг, поскольку это сейчас очень влиятельная партия, которая заняла на выборах второе место", - пояснил обозреватель.

По его словам, кроме внутреннего давления, не следует забывать об угрозах РФ, которые хорошо слышат в Германии.

"В Германии сохраняется страх перед Россией. Страх, который имеет свои корни, страх, который никуда не девается. Тем более, что Германия не может полагаться уже на Америку, как это было десятки лет", - пояснил обозреватель.

Последние новости о Фридрихе Мерце

Как писал УНИАН, нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) провалила голосование за кандидатуру нового канцлера Фридриха Мерца. По данным Taggesschau, во время первого тура лидер Христианско-демократического союза набрал 310 голосов "За" из 316 необходимых.

В то же время коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ в парламенте имеют вместе 328 мест. Говорится, что это беспрецедентная ситуация в истории Германии - еще не было такого, чтобы после выборов в Бундестаг и успешных коалиционных переговоров кандидат на должность канцлера терпел неудачу во время голосования в парламенте.

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