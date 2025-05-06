Михаил Жирохов прокомментировал также прорыв обороны россиян в Теткино и объяснил, что это дает Силам обороны.

В Белгородской области войска россиян усилили северокорейскими военными и сейчас там очень сложная ситуация. Об этом он сказал военный эксперт Михаил Жирохов эфире Radio NV.

"Очень тяжелая ситуация на Белгородщине. На Белгородщине уже появились северокорейцы. Россияне там очень давят. Насколько нам удастся удержать этот плацдарм пока вопрос открытый", - отметил эксперт.

Жирохов прокомментировал также прорыв обороны россиян в Теткино Курской области, отметив, что в случае закрепления наших сил в этом населенном пункте, выбить их оттуда будет очень трудно.

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Однако он подчеркнул, что об этом прорыве известно только из пропагандистских российских ресурсов.

"Есть объективные данные с беспилотников, где видно, что инженерная техника движется в направлении Теткино. Но в целом общая картина неизвестна. Из неофициальной информации: наши военные смогли прорваться к окраинам Теткино, но удалось ли закрепиться неизвестно. Если удастся взять под контроль Теткино, то выбить оттуда наших будет очень трудно, потому что географически этот населенный пункт очень удачный для обороны и очень неудачный для наступления россиян", - подчеркнул Жирохов.

Эксперт отметил, что количество территорий, которые ВСУ удерживает на Курщине, постоянно уменьшается. Жирохов не исключает, что этот прорыв и "прощупывание" российской обороны, которые сейчас происходят, имеют целью открыть еще один участок фронта. Россиянам придется оттянуть туда свои силы. И это позволит нам не допустить кардинального уменьшения созданной на территории РФ буферной зоны.

Он также отметил, что ВСУ пытается разрушить логистику врага. В частности, есть информация об уничтожении моста возле села Званого на Курщине, через который пролегает логистический путь врага в Теткино.

"Уничтожен этот мост не ударом авиации, а действиями диверсионной группы, которая зашла настолько далеко на территорию РФ. И в целом, если смотреть на театр боевых действий, то россияне потеряли возможность логистики. Думаю, что в ближайшее время они будут его или ремонтировать, или бросать понтоны. Но Украина сейчас имеет возможности для авиационных ударов, которые наносятся с помощью управляемого вооружения с F-16, "Миражей". Они (удары) довольно чувствительны и смогут нанести россиянам максимальный ущерб", - прокомментировал Жирохов.

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Как сообщал УНИАН, 5 мая российские Telegram-каналы сообщили о новом наступлении украинских сил на Курщине. Там писали, что бои ведутся вблизи сел Званное и Теткино. Как утверждали российские военкоры, украинцы взорвали мосты ракетами, а утром, воспользовавшись плохими погодными условиями, начали бронетанковую атаку.

В тот же день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что буферная зона, созданная ВСУ в пределах Курщины, остается актуальной. По его словам, эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей.

В апреле Россия впервые официально признала участие войск Северной Кореи в войне против Украины. В Минобороны РФ опубликовали кадры с северокорейскими военными, которые участвовали в "освобождении" Курской области. Россияне отчитывались о завершении операции на Курщине, зато Генштаб ВСУ опроверг эти заявления.

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