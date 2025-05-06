Согласно требованиям, составленным Минразвития, будущий концессионер должен обеспечить "условия труда после сдачи порта в концессию "не хуже, чем были".

Министерство развития громад и территорий решило сдать в концессию порт Черноморска, однако рассказывает об этом только инвесторам за границей, сообщает Telegraf. По данным издания, под угрозой оказались работники порта, которых рекомендовано отправлять на пенсию досрочно.

"О том, что готовится концессия, стало известно в начале года, – отмечает издание. – А уже в марте Министерство объявило, что 24 апреля в Варшаве при поддержке ЕБРР и IFC, которые уже разработали ТЭО концессии, пройдет конференция для потенциальных инвесторов и профильных экспертов".

Между тем, само мероприятие проходило в тишине и с минимумом официальных отчетов.

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В частности, в сообщении об объявлении конференции было сказано, что "по результатам проведения анализа эффективности Министерство развития общин и территорий Украины приняло решение осуществить государственно-частное партнерство в форме концессии по Первому и Контейнерному терминалам в Порту Черноморска и осуществить подготовку к проведению концессионного конкурса".

Однако упомянутый текст анализа и условия концессии Министерство, ЕБРР и IFC так и не обнародовали. Как и не сказали будущим арендаторам во время презентации о том, что имущество Черноморского порта находится под арестом, а сам порт ежедневно находится под угрозой российских обстрелов.

Требования к будущим концессионерам Минразвития выписало таким образом, что принять участие в потенциальных тендерах смогут исключительно иностранные операторы, поскольку требованию "управления портами в двух странах" не удовлетворит ни одна из украинских компаний.

С другой стороны, иностранные компании смогут избавиться от украинских работников. По данным экспертов, в порту осталось 40 административных работников, средняя зарплата которых составляет 10 000 гривень (250 долларов США) в месяц. Еще 110 защищены от увольнения или сокращения из-за того, что они призваны в ряды ВСУ.

Согласно требованиям Минразвития, будущий концессионер должен обеспечить "условия труда после сдачи порта в концессию "не хуже, чем были".

"Иными словами, те, кто, например, вернутся из армии, получат те же 10 тысяч и прогнозируемо уволятся сами из-за ничтожной зарплаты", - отмечает издание.