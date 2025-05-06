Мерц намерен вновь баллотироваться в канцлеры в следующем туре, который, возможно, пройдёт уже завтра.

Во фракции СДПГ считают, что провал Фридриха Мерца на выборах канцлера произошёл по вине его собственной партии ХДС/ХСС.

Как пишет BILD, в окружении председателя СДПГ Ларса Клингбайля заявили, что все социал-демократы присутствовали в зале и голосовали "за".

"Мы исходим из полной поддержки с нашей стороны. Отсутствующих [депутатов фракции] не было", - заявили в СДПГ.

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В ХДС, напротив, обвинили в саботаже СДПГ. Фридрих Мерц намерен вновь баллотироваться в канцлеры в следующем туре, который, возможно, пройдёт уже завтра.

Так как голосование было тайным, подтвердить или опровергнуть любые заявления пока невозможно.

Лидер АдГ Алиса Вайдель после провала выборов потребовала отставки Фридриха Мерца и выступила за проведение новых выборов. Сопредседатель партии Тино Хрупалла заявил, что "это хороший день для Германии".

При этом председатель партии "Зелёных" Феликс Банашак назвал провал Мерца "переломным моментом", но "не в хорошем смысле". По его мнению, "cейчас не время для протестного голосования. Германии и Европе нужна стабильность".

Выборы канцлера Германии

Сегодня нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) провалила голосование за кандидатуру нового канцлера Фридриха Мерца. В ходе первого тура лидер Христианско-демократического союза набрал 310 голосов "За" из 316 необходимых.

Бундестаг будет голосовать снова в течение двух недель — за Мерца или другого кандидата. Однако кто бы это ни был, ему также потребуется поддержка 316 депутатов. У коалиции ХДС и СДПГ на данный момент 328 мандатов — всего на 12 больше необходимого минимума.

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