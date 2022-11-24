Среди них - 19 защитников Мариуполя.

Сегодня из российского плена вернули еще 50 украинских воинов, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 - ГПСУ, 2 из ТРо", - написал он.

Ермак добавил, что среди них двое офицеров, 48 рядовых и сержантов.

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"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с "Азовстали", а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", - рассказал руководитель ОП.

Он заверил, что работа над освобождением из плена всех украинцев продолжается.

"Вернем всех", - подчеркнул Ермак.

Обмен пленными - что известно

23 ноября состоялся очередной обмен пленными: домой вернулись 35 украинских военных и один гражданский. Среди освобожденных - военнослужащие, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, которых оккупанты взяли в плен на Чернобыльской атомной электростанции в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

17 октября стало известно о возвращении из плена 108 украинских женщин. Это был первый женский обмен.

Как отмечал Владимир Зеленский, Украина стремится организовать обмен в формате "всех на всех".