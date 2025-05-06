Городок Боза с населением менее 8 тысяч человек поражает красотой и уютом.

Живописный муниципалитет Боза, расположенный на итальянском острове Сардиния, признали лучшей "скрытой жемчужиной" Европы для посещения в 2025 году по версии влиятельного туристического портала Europe's Best Destinations.

"Расположенный вдоль реки Темо, Боза является одной из лучших скрытых жемчужин в Европе. Он славится своими красочными домами и средневековым замком Маласпина. Прогуляйтесь по историческому центру, исследуйте замок и отдохните на близлежащем пляже Боза-Марина", – отметили авторі рейтинга.

Также эксперты призвали обязательно попробовать традиционные блюда Сардинии, такие как "порседду" (жареный молочный поросенок) и "сеадас" (сырные пирожки, политые медом), а также местное вино Мальвазия ди Боза.

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Доехать до Бозы можна через аэропорт Альгеро-Фертилия (AHO), расположенный примерно в 1 часе езды (55 км) по шоссе SP49 и SP105.

10 лучших "скрытых жемчужин" Европы в 2025 году

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Как сообщал УНИАН, ранее американская путешественница Элисон Ван Глад, которая посетила более 20 городов в Италии, назвала четыре места, куда ей хотелось бы вернуться в будущем, а также два города, куда она не хочет ехать повторно.

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