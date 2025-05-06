Российские военные до сих пор не смогли разработать эффективную тактику, которая бы компенсировала возможности Украины.

Как утверждают аналитики, общая стратегическая картина в войне в Украине остается благоприятной для России, хотя в целом преимущество в военных операциях остается за обороняющейся стороной. Как пишет Rolling Stone, Украина спасается от катастрофы на поле боя с помощью креативности, инноваций и мужества, однако ее перспективы неутешительны.

"Киеву с трудом удается собрать необходимое количество солдат для эффективной обороны, не говоря уже о наступательных операциях, которые требуют гораздо больше ресурсов и сопряжены с гораздо большими рисками", - отмечает издание.

В то же время любые попытки Кремля добиться существенных успехов в летнем наступлении, скорее всего, будут затруднены чрезмерной зависимостью от "мясных атак", плохим командованием и управлением, а также заторможенной логистикой, коррупцией и закостенелой бюрократией.

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"Российские военные до сих пор не смогли разработать эффективную тактику или концепцию операций, которые бы компенсировали возможности Украины. Бросая в бой большее количество войск, мы вряд ли получим значительную отдачу", - говорит Джордж Баррос, руководитель группы по России в Институте изучения войны.

Как отмечает издание, Украина и Россия применяют схожую оборонительную тактику, полагаясь на слои минных полей, препятствий и траншей, чтобы держать врага на расстоянии, а беспилотники, несущие на себе множество датчиков или боеприпасов, которые используются для охоты на людей и транспортные средства, пытающиеся приблизиться к линии фронта.

"Нынешний характер позиционной войны и высокоэффективное использование Украиной беспилотников привели к тому, что Украина имеет благоприятные показатели потерь", - говорит Баррос.

В то же время в большинстве своем солдаты, которых Россия посылает в бой, - это минимально обученные, плохо мотивированные призывники, пишет издание:

"Большая часть элитных российских военных была уничтожена в первый год войны; оставшиеся в живых опытные и хорошо обученные ветераны в основном объединились в привилегированные подразделения, что позволяет им ждать за линией фронта, управляя призывниками, отправленными вперед в качестве пушечного мяса, и готовиться в резерве к возможному прорыву".

По мнению американского военного офицера, имеющего опыт в российско-украинской войне, особые изменения в тактическом плане этим летом маловероятны.

"Украинские БПЛА будут сдерживать русских. Они будут продолжать наступать, но прорывы маловероятны", - сказал он изданию.

При этом издание подчеркивает, что "и Россия, и Украина сейчас располагают одними из самых опытных военных подразделений в мире с точки зрения ведения конфликта "равный-равному". В то же время НАТО никогда не выглядело таким слабым, как сейчас, и многие аналитики считают, что Россия проверит единство и решимость альянса в течение следующих двух лет, если Трамп оставит Европу на произвол судьбы.

Война в Украине - новости с фронта

Как рассказал начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула, российские оккупанты все еще намерены выйти на административные границы Днепропетровской области. В то же время, по его словам, там очень хорошо построена эшелонированная оборона в инженерном плане и противнику будет очень сложно ее пересечь.

Также Forbes писал, что тактика мотоциклетных атак помогает россиянам достигать небольших продвижений на фронте. В частности, они смогли захватить плацдарм в украинских оборонительных сооружениях вокруг Покровска.

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