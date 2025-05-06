Премьера ленты состоится совсем скоро на Каннском кинофестивале, но в прокат он выйдет только в августе-сентябре.

Независимая кинокомпания A24 показала первый тизер криминального триллера "С вершин до низин" (Highest 2 Lowest) от оскароносного Спайка Ли ("Малкольм Икс", "Олдбой", "Черный куклуксклановец", "Пятеро одной крови").

Фильм рассказывает о влиятельном музыкальном магнате, который вынужденно оказывается в эпицентре криминальных событий, связанных с его сыном. Лента является англоязычным ремейком японского фильма 1963 года "Рай и ад", который в свою очередь отдаленно основан на детективном романе американского писателя Эда Макбейна "Выкуп Кинга" 1959 года.

Главные роли в ленте сыграли легендарный Дензел Вашингтон ("Малкольм Икс", "Тренировочный день", "Маньчжурский кандидат", "Гладиатор II", франшиза "Праведник") и рэпер ASAP Rocky, который дебютировал в кино еще в 2015 году с независимой молодежной криминальной драмой "Наркотик". Впрочем, с тех пор он в основном появлялся в кино только в роли самого себя.

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Также в фильме сыграли Джеффри Райт ("Квант милосердия", "Бэтмен", "Американское чтиво", франшиза "Голодные игры"), Обри Джозеф (сериал "Плащ и Кинжал") и рэперша Ice Spice, для которой это актерский дебют.

Известно, что Спайк Ли получил черновой вариант сценария к фильму от автора Алана Фокса незадолго до пандемии COVID-19, но впоследствии несколько переделал его с учетом пожеланий выбранного на главную роль Дензела Вашингтона. Съемки фильма состоялись весной 2024 года.

Мировая премьера ленты состоится совсем скоро на Каннском кинофестивале, но в ограниченный прокат в США он выйдет лишь в конце августа 2025 года, после чего станет доступен онлайн на Apple TV+ с 5 сентября.

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