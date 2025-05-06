Толщина корпуса гаджета составляет всего 8,5 мм, а вес – 212 грамм.

Realme, следуя общей тенденции среди производителей смартфонов, взяла курс на увеличение емкости батареи – ее новые устройства оснащаются АКБ более 7000 мАч. Но компания работает на перспективу, и эта перспектива – аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

Realme показала прототип такого устройства. "Будущее продолжительности автономной работы уже здесь", – написала компания на своей страничке в соцсети X.

Согласно заявлению Realme, в концепте используется батарея с кремниевым анодом и ультратонкой платой. Плотность достигает 887 Вт*ч/л, что позволяет установить столь емкий АКБ без заметного увеличения габаритов. Толщина корпуса гаджета составляет всего 8,5 мм, а вес – 212 грамм. Для сравнения, Galaxy S25 Ultra (227 граммов) оснащен батареей всего на 4855 мАч.

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Еще одна хитрость – новая внутренняя компоновка Mini Diamond Architecture. Она использует самую узкую материнскую плату среди всех Android шириной 23.4 мм, благодаря чему внутри корпуса осталось много места под установку огромного аккумулятора.

Хотя Realme пока не подтвердила коммерческий выпуск этого устройства, есть высокая вероятность, что концепт будет представлен в рамках глобальной презентации серии Realme GT7.

Пока рекордсменом на рынке остается HONOR Power с аккумулятором на 8000 мАч. В компании говорят, что это первый смартфон в области, который может работать с включенным дисплеем без подзарядки в течение всего дня.

Отметим, что емкость 8000 мАч+ имели только специальные смартфоны, ориентированные на энтузиастов. Некоторые производители выпускали защищенные модели с батареей и на 30 000 мАч, но весят они почти под килограмм.

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