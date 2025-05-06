РФ перебросила часть своих войск оттуда на другие направления.

Силы обороны воспользовались эффектом неожиданности и организовали новую операцию на Курщине. Такое мнение в эфире "Radio NV" озвучил Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, комментируя ночные удары беспилотников по столице РФ.

"Когда Герасимов рапортовал Путину о том, что они освободили полностью Курскую территорию - это не соответствовало действительности. Но мы отошли и они сняли большое количество сил и технику. До 90 тысяч на относительно небольшом участке фронта их было. И их переместили на Харьковское, возможно Покровское направления. И вот наши действия возле Теткино, контрудар в ответ", - сказал Гетьман.

Он добавил, что на видео видно, как перед заходом украинской бронированной техники там проезжают саперы, которые разминируют российские минные поля.

Видео дня

"Что наиболее интересно - техника для разминирования не является скоростной. Но она проехала и все сделала. Это означает, что поблизости не было операторов российских дронов. Для россиян это эффект неожиданности", - добавил Гетьман.

Новое наступление на Курщине: что известно

Ранее ряд российских военкоров заявили, что Силы обороны начали наступательные действия в районе населенного пункта Теткино Курской области. По их данным, украинские защитники атаковали позиции РФ, перед тем уничтожив мосты.

В Украине публично эту информацию не комментировали. Впрочем Генштаб накануне сообщил, что Воздушные силы Украины удачно поразили пункт управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта Теткино.

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